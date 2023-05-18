أصول المصرف المركزي الأجنبية لأعلى مستوى في تاريخها

أفادت بيانات صادرة أمس، عن المصرف المركزي بأن قيمة التحويلات المالية التي تمت عبر نظام الإمارات للتحويلات، التابع للمصرف المركزي، بلغت خلال أول شهرين من العام الجاري 2.4 تريليون درهم، تشمل 1.56 تريليون درهم تحويلات للبنوك، و867 مليار درهم تحويلات للعملاء.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي ما يمتلكه من أصول أجنبية تجاوز بنهاية فبراير الماضي 505 مليارات درهم، مقارنة مع 500.5 مليار درهم بنهاية يناير السابق بزيادة شهرية قيمتها 4.5 مليارات درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وتشمل هذه الأصول أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 310 مليارات درهم، وأوراقاً مالية أجنبية محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 147 مليار درهم، وأصولاً أجنبية أخرى بقيمة 48 مليار درهم.

وأرجعت البيانات الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 2.3% إلى 146.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 143.64 مليار درهم في يناير السابق.

ووفقاً للبيانات سجلت الودائع النقدية ارتفاعاً خلال فبراير، حيث وصلت بنهايته إلى 654.6 مليار درهم مقارنة مع 645.2 مليار درهم نهاية يناير السابق بزيادة قيمتها 9.4 مليارات درهم.

• 2.4 تريليون درهم تحويلات مالية بالقطاع المصرفي خلال شهرين.