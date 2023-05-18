اتفاقيتان لتسريع رقمنة عمليات الطيران في دبي

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، توقيع اتفاقيتين، الأولى اتفاقية شراكة بشأن الربط الإلكتروني بين هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مدينة دبي للطيران، والثانية اتفاقية شراكة بشأن الربط الإلكتروني بين الهيئة وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

وأفاد بيان صادر أمس بأن من شأن هاتين الاتفاقيتين أن تعززا التعاون والربط الإلكتروني باستخدام تكنولوجيا «الخدمات الشبكية» في إصدار تصاريح الأنشطة التجارية لقطاع الطيران، وبالتالي إتاحة الحصول على موافقات فورية من هيئة دبي للطيران المدني لمعاملات التراخيص التجارية في المنطقة الحرة بمطار آل مكتوم الدولي والمنطقة الحرة في مطار دبي، إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات إدارة المعلومات والبيانات والتكامل المنهجي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن الاتفاقيتين تعدان علامة استراتيجية فارقة في إعادة تشكيل ملامح صناعة الطيران بدبي، كما تسهمان في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة في التحول الرقمي لصناعة الطيران.

وأضاف سموه، أن توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية في عمليات الطيران بالإمارة لا ينظر إليه على أنه مجرد استراتيجية تجارية، لكنه يعدّ التزاماً أساسياً تجاه العملاء والشركاء ومستقبل الإمارة عموماً.

وتابع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «من خلال إيجاد بيئة حافزة للتعاون والتنسيق في مجال التكنولوجيا وتشجيع الإبداع، تسعى دبي للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التي تضمن رضا العملاء».

واشتملت اتفاقية الشراكة بين هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مدينة دبي للطيران على عدد من الأهداف، منها تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، وإنشاء نظام متكامل للعمليات الحكومية غير الورقية، وتشجيع تبادل البيانات.

وتنص اتفاقية الشراكة بين هيئة دبي للطيران المدني وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على الربط الإلكتروني للبيانات والمعلومات من خلال خاصية الاتصال عبر تقنية الـ«بلوك تشين» المتكاملة والنشطة بالكامل، حيث يتم تطوير هذا الربط لتعزيز سرعة تقديم الخدمات وضمان دقتها.

وقّع الاتفاقية الأولى مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله أهلي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، فيما وقع الاتفاقية الثانية كل من أهلي، والرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، الدكتور محمد الزرعوني.

• الاتفاقيتان وقعتهما «دبي للطيران المدني» مع كل من «مدينة دبي للطيران» و«سلطة المناطق الاقتصادية».