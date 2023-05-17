«الإمارات دبي الوطني» يطلق مختبر الأصول الرقمية



أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم، عن إطلاق مختبر الأصول الرقمية، وهو منصة تساعد على تسريع وتيرة الابتكار في مجالات الأصول الرقمية والخدمات المالية في دولة الإمارات.

ويوفر البنك من خلال مختبر الأصول الرقمية منصة قوية يتعاون فيها خبراء القطاع على تطوير واختبار الأفكار المبتكرة في مجال الخدمات المالية باستخدام الأصول الرقمية وتقنياتها الأساسية.

وأفاد البنك في بيان، بأن المختبر يركز حصراً على الأصول الرقمية وكيفية استخدام تقنياتها الأساسية لتمكين العملاء من إدارة متطلبات خدماتهم المالية وسط البيئة الديناميكية المتطورة للأصول الرقمية.

وتتيح المنصة إمكانية الوصول العالمي للخبراء المتخصصين، وتعزيز وعي موظفي المجموعة وعملائها، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة وضمان الأمان والشفافية.

وكان البنك، أبرم خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية أخيرا اتفاقيات عدة لحفز الابتكار مع شركة الخدمات المهنية الرائدة «بي دبليو سي» ومنصة إدارة وحفظ الأصول الرقمية «فايربلوكس» كأعضاء في المجلس التأسيسي للمختبر.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عبدالله قاسم، إن «إطلاق المختبر الجديد سيسهم في تعزيز مكانتنا كشركة رقمية وابتكارية ويسرنا التعاون مع النخبة في هذا القطاع لتحسين التجارب المصرفية لعملائنا».

