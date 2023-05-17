غرف دبي ضمن القائمة النهائية لجائزة «أفضل مشروع غير تقليدي»

كشفت غرف دبي، اليوم، عن ترشيحها ضمن القائمة النهائية لنيل جائزة «أفضل مشروع غير تقليدي» في مسابقة غرف التجارة العالمية 2023، وذلك عن خدمة إصدار «شهادة المنشأ الذكية» التي توفرها الغرف لأعضائها، علماً أن المسابقة شهدت 111 طلب مشاركة تقدمت بها غرف تجارة من 47 دولة ضمن فئات الجائزة المختلفة.

وأفادت غرف دبي في بيان، بأنه سيتم الإعلان عن الفائزين خلال المؤتمر السنوي الـ13 للاتحاد العالمي لغرف التجارة الذي سيعقد في جنيف يونيو المقبل.

وتقدمت غرف دبي للجائزة عن مشروع خدمة إصدار شهادات المنشأ الذكية، والذي يعتبر أحد أهم خطوات تطوير إمكانات التجارة القائمة على تقنية الـ«بلوك تشين»، حيث يعتبر هذا المشروع جزءاً أساسياً من جهود الغرفة لتسريع إجراءات التصدير وإعادة التصدير للأعضاء، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي الخمسية للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية من 1.4 تريليون درهم إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026.

وتعد غرف دبي من أبرز الجهات التي تصدر شهادات المنشأ في العالم، إذ تصدر نحو 700 ألف شهادة منشأ سنوياً.

ويلعب اعتماد خدمة إصدار شهادة المنشأ الذكية دوراً بالغ الأهمية في دفع عجلة تطوير التجارة الدولية والارتقاء بسهولة مزاولة الأعمال، فضلاً عن دعم القدرة التنافسية لقطاعي التجارة والخدمات اللوجستية في الإمارة.

