الأسهم المحلية تربح 16.8 مليار درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، حيث ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 16.83 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.321 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.338 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم موزعة بواقع 2.715 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و623.035 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وسجل مؤشر سوق دبي زيادة بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 3566 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 622 مليون درهم، مع ارتفاع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 4.4%، وارتفاع سهم «الاتحاد العقارية» 5.2%.

كما ارتفع سهم «إعمار العقارية» 1.5%، فيما ارتفع سهم «إمباور» بنسبة 2.9%، في حين ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 0.2%.

وكان أكثر الأسهم تدولاً سهم «الخليج للملاحة»، الذي ارتفع 11.8% عند سعر 1.52 درهم، وبتداولات قاربت 183 مليون سهم.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.5% عند مستوى 9526 نقطة، وبتداولات بلغت 882 مليون درهم، مع ارتفاع سهم «بروج» بنسبة 1.5%، وسهم «ألفا ظبي القابضة» 3.9%.

وفي المقابل، انخفض سهم «أدنوك للغاز» 0.3% عند سعر 3.20 دراهم وبتداولات تجاوزت 18 مليون سهم، بينما استقر سهم «إشراق» عند سعره السابق وبتداولات قاربت 16 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «ملتيبلاي»، الذي ارتفع 4.8% عند سعر 3.06 دراهم، وبتداولات قاربت 22 مليون سهم.