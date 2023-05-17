"كابسات 2023" يسلط الضوء على فرص نمو الأعمال وأحدث توجهات القطاع

استقطب اليوم الثاني من المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية “كابسات 2023”، الحدث الرائد في مجال البث وصناعة المحتوى والإنتاج والتوزيع والإعلام الرقمي والترفيه، الزائرين من كافة أنحاء العالم للتواصل واستكشاف آفاق التعاون وبناء الشراكات، وبحث فرص النمو والتطور.

وشهد اليوم الثاني من المعرض المستمر حتى 18 مايو بمركز دبي التجاري العالمي، جلسات النقاش والعروض الحية للتكنولوجيا وأحدث الابتكارات في القطاع، من ضمنها “ تمكين المرأة : كسر الحواجز وتعزيز الحضور”، و"شراكات المحتوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: توجهات الإنتاج المشترك، والتشغيل وحقوق مشاركة المحتوى"، و"حوار حول دور منصات التواصل الاجتماعي في إحداث التحول ضمن القطاع"، والتي ركزت على أحدث التطورات في الإعلام والترفيه، متيحةً للمشاركين فرصة تقييم الظروف الراهنة وبناء استراتيجيات فعالة لمستقبل القطاع.

وقالت كاثرين موانجي، رئيسة القسم التلفزيوني في شبكة تلفزيون كينيا، إن المشاركة أتاحت فرصة التواصل مع كوادر نسائية تتولى مناصب تنفيذية رفيعة، وتضلع بدورٍ ريادي في رسم ملامح صناعة المحتوى عالمياً، وإرساء المعايير لأجيال المستقبل، وتعزيز الشمولية ضمن القطاع، منوهاً إلى أن شبكة تلفزيون كينيا تواصل العمل على توفير منبرٍ ينقل صوت المرأة، وبناء مجتمع أكثر شمولية ومساواة، ودعم إسهامات المرأة في كافة نواحي الحياة.

وقالت دارين الخطيب، نائب رئيس إنتاج الأفلام في شركة ماجد الفطيم، إن صناعة المحتوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد نمواً ملحوظاً في إنتاج المحتوى عالي الجودة من خلال التعاون مع المواهب عالية المستوى والشركاء الرائدين، مؤكداً أن المعرض تضمن نقاشاتٍ نوعية حول دور منصات البث واستراتيجياتها التعاونية في دفع عجلة نمو قطاع صناعة المحتوى في المنطقة، وكيف يعتمد الإنتاج الناجح على الجهد الجماعي لمجموعة متنوعة من المهنيين الموهوبين.

وتخلل اليوم الثاني من المعرض عقد قمة "سات إكسبو" بالتزامن مع مؤتمر المحتوى، وهي التجمُّع الأكثر شمولية إقليمياً وعالمياً للمؤثرين في قطاع الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء.

وسجلت القمة حضور مبتكرين ورؤساء تنفيذيين ومهندسين ومسؤولين حكوميين، ومجموعة من مزودي الحلول، وأتاحت لهم منصةً لمناقشة دور الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء في تعزيز الاستدامة حول العالم.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من كابسات "نيكستجن كونتنت"، وهي فعالية سلطت الضوء على نماذج متميزة من المحتوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشكلت إضافةً محورية لأجندة كونغرس المحتوى.

كما شملت الفعالية محتوى من التلفاز والأفلام والمسلسلات الدرامية وبرامج الأطفال والبرامج الوثائقية والرياضية، وأتاحت تسهيل عقد الاجتماعات مع مشتري المحتوى لتعزيز فرص التعاون والشراكة.

وتستعرض النسخة 29 من كابسات أحدث التقنيات التي تحدث تحولاتٍ كبرى على صعيد الإنتاج والإنتاج عن بعد، والمونتاج وقنوات توزيع الأفلام، بما فيها كاميرا Glambot الحديثة والكاميرات المزدوجة التي تجمع بين العالم الحقيقي والافتراضي، فضلاً عن استوديو إنتاج افتراضي في الموقع يستضيفه المعرض بالشراكة مع PIXOJAM، وتضمن جناح بكين أحدث نماذج المحتوى بتقنية الجودة الفائقة 8K التي تمثل التوجه الأبرز حالياً في هذا المجال، كما احتضن الجناح مؤتمراً بتقنية الاتصال عبر الفيديو بين الصين ودولة الإمارات للإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية وتشجيع التعاون بين الجانبين في هذا القطاع.

وأعلنت "عربسات" خلال المعرض إبرامَ مذكرة تفاهم مع "لوفت أوربيتال" (Loft Orbital) للتعاون في مجال البنى التحتية المستقبلية في المدار المنخفض للأرض.

وبموجب المذكرة، ستعمل الشركتان معاً على إنشاء البنية التحتية الكفيلة بتلبية احتياجات مختلف قطاعات عملاء "عربسات" .

وقال فيليب غلانزيل المدير العام ومدير التكنولوجيا، Qvest Dubai، إن معرض كابسات 2023 أتاح منصةً عالمية للتواصل مع الشركاء والعملاء ضمن القطاع، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تشكل مركزاً رئيسياً لأعمالنا، وفي ظل الفرص والآفاق الجديدة التي تتيحها التقنيات السحابية لصناعة وإدارة وإيصال المحتوى، ونؤمن بأن امتلاك التقنيات الحديثة سيشكل الفارق الرئيسي في عمليات التكامل بين البيئات الحضورية والسحابية ".

ويتزامن معرض كابسات لهذا العام مع الدورة الأولى من معرض إنتيغريت ميدل إيست، والتي تستقطب خبراء ورواد التقنيات المرئية والسمعية والإعلام من مختلف أنحاء المنطقة.