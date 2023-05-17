مجلس الأمن السيبراني يتعاون مع "مايكروسوفت" لتعزيز القدرات السيبرانية وتبادل المعلومات

وقّع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة مايكروسوفت مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تعزيز القدرات السيبرانية وتبادل المعلومات. وتحدد مذكرة التفاهم إطارا للتعاون بين الطرفين من أجل إنشاء مجتمع معلومات آمن وعالمي.

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الامارات الدكتور محمد حمد الكويتي : فخورون بانضمام شركة مايكروسوفت لجهود المجلس الرامية لإقامة مجتمع معلومات آمن وعالمي، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تشكل خطوة مهمة نحو إنشاء إطار قوي للأمن السيبراني الذي من شأنه أن يحمي البنية التحتية الحيوية ويمنع التهديدات السيبرانية. وأوضح الكويتي أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أتاحت فرصًا جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لكنها أدت أيضًا إلى ظهور تهديدات جديدة مثل الجرائم السيبرانية والتجسس السيبراني والإرهاب السيبراني، مشيرا إلى أن تلك التهديدات باتت متطورة ومعقدة بشكل متزايد مما يتطلب استجابة منسقة من جميع الجهات المعنية.

وقال نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات : على مدار الأعوام القليلة الماضية، أجرت المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة تغييرات مهمة في استراتيجية الأمن السيبراني التي تطبقها وذلك لاستيعاب العدد المتزايد من المستخدمين الذين بحاجة إلى الوصول للتطبيقات والبيانات المهمة والحساسة.

وأضاف : لقد أدى ذلك إلى ظهور موجة جديدة من التهديدات التي تستهدف المؤسسات العاملة في جميع القطاعات، ونحن ملتزمون بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لدى حكومة دولة الإمارات من أجل تعزيز قدرات الأمن السيبراني في جميع أنحاء الدولة، وتبادل المعلومات للمساهمة في منع التهديدات السيبرانية، منوها إلى أن مذكرة التفاهم تعتبر شهادة على التزامنا الراسخ بإنشاء مجتمع معلومات آمن وعالمي.

ومن المقرر أن تتعاون شركة مايكروسوفت ومجلس الأمن السيبراني بموجب هذه المذكرة لتبادل المعلومات في المجالات ذات الصلة بالأمن السيبراني، مع إيلاء اهتمام خاص بالتعاون الوطني وشؤون الوقاية والاستجابات للهجمات السيبرانية.

كما سيتعاون الطرفان لتعزيز الوعي من خلال البرامج التعليمية، إلى جانب استكشاف التبادلات التجارية والاقتصادية للأمن السيبراني.