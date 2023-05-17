شركة إماراتية تطلق أول "روبوت" محلي الصنع لمكافحة الحرائق

أطلقت شركة إماراتية، تتخذ من منطقة جبل علي مقراً لها، أول "روبوت" من نوعه محلي الصنع، على مستوى الشرق الاوسط، لمكافحة الحرائق، بمواصفات فنية وقدرات تشغيلية عالمية المستوى.

ويشكل الروبوت الذي أطلق عليه اسم "وابل"، إضافة نوعية لجهود ادارات المطافئ ورجل مكافحة الحرائق على مستوى الامارات ودول المنطقة، حيث يمكنه مساندة جهود رجال الإطفاء أثناء عمليات إطفاء الحرائق وتعزيز سلامتهم، لاسيما في المناطق التي لا يستطيعون الوصول إليها أو المهام الخطرة التي تتطلب جهداً بدنياً عاليا وقد تشكل خطرا على سلامتهم.

وأوضحت الشركة في بيان أنه يمكن لـ"الروبوت" الجديد، ضخ مياه تصل إلى 8000 لتر في الدقيقة بمدى يصل إلى 100 متر وبارتفاع يصل إلى 50 مترا.

ويتم التحكم بـ"الروبوت" على بعد 1000 متر وهو مزود بأربعة مداخل لخراطيم المياه، ونظام "جي بي إس" لمساعدة رجال الإطفال على التوجيه ورسم الخرائط لموقع الـ"روبوت" للاستفادة المطلقة من إمكاناته الفنية.

وقال الخبير في علوم "الروبوت"، الرئيس التنفيذي لشركة "FFBOTS"، محمد إسلام، إن "الشركة سعت منذ تأسيسها الى تصميم وتصنيع وتجميع تقنيات (الروبوتات) محلياً مع التركيز على استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والدولية، مستلهمة رؤيتها من خبرات وشغف الفريق المؤسس للشركة وتطلع مستثمريها نحو ابتكارات تعتمد الذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع رؤية وتوجهات حكومة الامارات".

وأضاف إسلام: "انطلقنا من الإمارات باستثمار إماراتي سعودي مشترك، ونعتزم التوجه للعالمية آخذين بعين الاعتبار توجيهات حكومة الامارات الداعية الى الاستفادة القصوى من استخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الحياة والحفاظ على الارواح والممتلكات من خلال الاستجابة اللحظية لعمليات مكافحة الحرائق، خصوصا في اقتصاد يعتبر من الاسرع نموا في العالم، حيث تنتشر المشروعات والمصانع العملاقة والمناطق الحرة والمستودعات والابراج السكنية العالية وغيرها من المناطق الحساسة".