الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ 1.34 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات أمس، سيولة بنحو 1.34 مليار درهم.

وتوزّعت السيولة بواقع 900.65 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و431.12 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 380.96 مليون سهم عبر أكثر من 21.08 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي أمس، بنسبة 0.46% إلى 3509.1 نقاط، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.046% إلى 9475.66 نقطة.

وشهد سوق دبي ارتفاع سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 8.8% عند مستوى 1.36 درهم، فيما صعد سهم «مصرف عجمان» بنسبة 4.023% عند 1.8 درهم بتداولات تجاوزت 67.98 مليون درهم.

وصعد سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.83%، فيما انخفض سهم مجموعة «تيكوم» 3.22% عند 2.4 درهم.

ومع ارتفاع مؤشر «فادجي»، صعد سهم «العالمية القابضة» 0.03% عند 395.12 درهم، في حين ارتفع سهم «الدار العقارية» 3.36% عند 5.23 دراهم، كما ارتفع سهم «فيرتغلوب» بنسبة 2.2% عند 3.26 دراهم.