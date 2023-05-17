«دي جي 1».. برج فاخر جديد على قناة دبي المائية

يجسد برج «دي جي 1»، الذي تطوره شركة «دار غلوبال» وسط منطقة الخليج التجاري في دبي، مفهوماً جديداً لنمط الحياة العصرية في الإمارة.

ويتميز المشروع الذي يندرج في مجال العقارات الفاخرة، بإطلالات على قناة دبي المائية وبرج خليفة، تتمتع بها جميع شقق المبنى دون أي معوقات.

ويتكون البرج الجديد من مجموعة حصرية من الشقق الفاخرة المصممة بدقة وفقاً لأعلى المعايير من شركة «جنسلر أركيتكتس»، المشهورة عالمياً في الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط. ويرتفع البرج 20 طابقاً، ويتضمن 221 وحدة سكنية بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، تناسب أنماط المعيشة المتنوعة للسكان.

كما يتضمن صالة ألعاب رياضية حديثة، فضلاً عن المرافق الخارجية الفخمة التي تشمل حوض سباحة ومنطقة شواء ومنطقة لعب للأطفال.