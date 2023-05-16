«مرحبا» توسّع خدماتها في الفلبين

أعلنت «مرحبا»، جناح الضيافة في المطارات التابع لشركة «دناتا»، عن توسيع تواجدها بشكل كبير في الفلبين، مشيرة إلى أنه فضلا عن صالة المطار الشهيرة في مطار «مانيلا نينوي أكينو» الدولي، تم إطلاق خدمة الاستقبال والمساعدة في مطار «كلارك» الدولي.

ويستفيد المسافرون القادمون والمغادرون والعابرون (الترانزيت) من خدمات «مرحبا» للاستقبال والمساعدة في مبنى الركاب (2) الجديد بمطار «كلارك» الدولي، إذ يواكب وكلاء «مرحبا» العملاء خلال تنقلهم في المطار وينجزون إجراءاتهم بسرعة حتى منطقة الوصول أو بوابة المغادرة.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن «مرحبا» ستوفر لمسافري «كلارك» قريباً، استخدام أحدث صالاتها، حيث تعتزم افتتاح مرفقين جديدين في نوفمبر 2023.

ويستوعب المرفقان حتى 160 ضيفاً جلوساً، ويقدمان خدمة الإنترنت اللاسلكي «Wi-Fi» وتناول الأطعمة والمشروبات طوال اليوم.

ويمكن لعملاء خدمة «الاستقبال والمساعدة الذهبية» من «مرحبا» الدخول مجاناً إلى الصالتين.

وبحلول عام 2024، ستقدم «مرحبا» خدمات الاستقبال والمساعدة وتدير أربع صالات في مطارين بالفلبين، مع فريق مكون من 80 متخصصا في مجال الضيافة.

