بدء تداول أول صكوك الخزينة الإسلامية المقوّمة بالدرهم في «ناسداك دبي»

قرع وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، جرس افتتاح التداول في بورصة «ناسداك دبي»، أمس، إيذاناً بإدراج وتداول أول إصدار من صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk) المقوّمة بالدرهم، والتي أصدرتها دولة الإمارات ممثلة في وزارة المالية كجهة مصدرة، بالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي كوكيل للإصدار والدفع، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم.

وأوضحت وزار المالية في بيان، أن إصدار هذه الصكوك يتضمن سلسلة من الإصدارات لصكوك الخزينة الإسلامية، وذلك لاستقطاب فئة جديدة من المستثمرين لرفد استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، إضافة إلى المساهمة في توفير أصول إسلامية عالية الجودة بأسعار تنافسية، الأمر الذي يدعم المصرف المركزي في إدارة السيولة ضمن القطاع المصرفي ويرفع حجم الاستثمارات المالية، بما ينعكس إيجابياً على اقتصاد الدولة والبيئة الاستثمارية، ودخل الفرد والدخل القومي الإجمالي.

وحقق الإصدار الافتتاحي لبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk)، طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 8.3 مليارات درهم، متجاوزة حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرات.

وتوزعت الطلبات على صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم عبر الشريحتين، لتحقق صكوك أجل عامين 550 مليون درهم، وصكوك أجل ثلاثة أعوام 550 مليون درهم، بإصدار إجمالي 1.1 مليار درهم.

وسيتم إصدار الشرائح الأخرى من صكوك الخزينة الإسلامية بفترات متنوعة تصل إلى خمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق.

وقال الحسيني إن إصدار صكوك الخزينة الإسلامية المقوّمة بالدرهم، يسهم في توسيع نطاق الصيرفة الإسلامية، حيث يعد أحد أبرز أدوات إدارة السياسة النقدية والسيولة لتمويل البرامج والمشروعات التنموية، كما أنه يوفر شهادات وأوراقاً مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، للتداول في السوق الثانوية جنباً إلى جنب مع الموزّعين الأساسيين، بما يعكس العائد الحالي على الاستثمار.

وأضاف أن تلك الصكوك ستسهم في تحفيز سوق الأوراق المالية بشكل عام، وتعزيز قاعدة الأوراق المالية الإسلامية بشكل خاص، موفرة بدائل استثمارية آمنة ومجزية تستقطب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين.

من جانبه قال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، إن «الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk) المقوّمة بالدرهم، يسهم في ترسيخ المكانة التنافسية للدولة كمركز مالي عالمي متقدم، انطلاقاً من قدراته على تنويع أنشطة أسواق المال، وتعزيز البنية التحتية لدعم الخيارات والبدائل الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن توطيد متانة النظام المالي واستقراره، ورفع حجم الاستثمارات المالية، والارتقاء بثقة المستثمرين المحليين والعالميين بالنظام المالي للدولة، ما يؤدي إلى تنمية القطاع المالي برؤية استراتيجية، وتكريس الدور الريادي للإمارات في الاقتصاد الإسلامي العالمي».

الموزعون

تشمل قائمة الموزّعين الأساسيين الذين يتولون مهمة تطوير السوق الثانوية ثمانية بنوك هي: «أبوظبي الإسلامي»، و«دبي الإسلامي»، و«أبوظبي التجاري»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الأول»، و«المشرق»، وبنك «HSBC»، و«ستاندرد تشارترد».