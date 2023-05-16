استقبال 3500 سفينة خشبية في دبي منذ بداية 2023

أسهم مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، في تسهيل إجراءات استقبال السفن الخشبية في دبي منذ بداية عام 2023، ما ساعد على نمو حجم التجارة عبر السفن الخشبية داخل الإمارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال المدير التنفيذي للمكتب، محمود أمين خوري، إن عدد تلك السفن منذ يناير 2023 وحتى نهاية أبريل، وصل إلى أكثر من 3500 سفينة خشبية تحمل أكثر من نصف مليون طن من البضائع والمواد الاستهلاكية، فضلاً عن 284 ألفاً و361 رأساً من المواشي والأغنام، مشيراً إلى خفض الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات السفينة الواحدة من 40 يوماً في السابق إلى ما بين ثلاثة وخمسة أيام فقط.