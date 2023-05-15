ارتفاع الطلب يحفز شركات عقارية على طرح عروض تنافسية

قال عقاريون إن ارتفاع الطلب على شراء الوحدات العقارية خلال الفترة الأخيرة، حفّز شركات في دبي والشارقة وعجمان على طرح عروض خاصة بالشراء.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن العروض شملت تخفيضات سعرية عند حجز الوحدات العقارية، فضلاً عن تسهيلات في السداد، وإعفاء من رسوم، مؤكدين أن العروض تؤشر إلى رواج كبير في نشاط بيع الوحدات العقارية بالأسواق المحلية.

ونصحوا المتعاملين بضرورة دراسة تلك العروض بشكل شامل، والمقارنة السوقية قبل الشراء، مع دراسة القيمة الفعلية للعروض المطروحة من كل شركة، بهدف الحصول على صفقة مناسبة عند شراء الوحدة العقارية.

ارتفاع التنافسية

وتفصيلاً، قال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية، إن «الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة مظاهر لافتة لطرح شركات عقارية عروضاً تنافسية لاستقطاب مستثمرين راغبين في شراء وحدات عقارية».

وأضاف أن «ارتفاع الطلب على الشراء، خصوصاً في دبي، رفع من حدة التنافسية بين الشركات بشكل أكبر من الأعوام السابقة»، لافتاً إلى أن وتيرة العروض ارتفعت خلال الموسم الرمضاني.

وأوضح أن «العروض تضمنت تسهيلات في السداد، وخصومات سعرية بنسب متباينة عند التعاقد، إضافة إلى طرح هدايا مختلفة من قبل بعض الشركات، على شكل سحوبات أو بمجرد الشراء».

ونبّه الوادية إلى أن للعروض دوراً مهماً في تنافسية الأسواق العقارية، لكن الأكثر أهمية للمستثمرين هي دراسة الجدوى من تلك العروض، والمقارنة السوقية بين سعر القدم المربعة في الوحدة العقارية مع الوحدات المماثلة، وقيمة ونوعية الخدمات المقدمة في المشروع.

المقارنة السوقية

من جهته، قال المدير التنفيذي في «شركة السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن «الطلب على شراء الوحدات العقارية في الأسواق المحلية، شهد أخيراً مؤشرات ارتفاع كبيرة، تجاوزت مستويات عام 2019 (فترة ما قبل جائحة كورونا)، وهو ما جعل العديد من الشركات يتوسع في طرح العروض لرفع حصتها السوقية».

وأضاف أن «العروض خلال الفترة الأخيرة شملت وحدات عقارية في دبي والشارقة وعجمان، وتباينت وفقاً للسياسات التسويقية للشركات، إذ شمل بعضها تخفيضات سعرية، فيما تضمن بعض العروض تسهيلات في السداد، إضافة إلى الإعفاء أو خفض رسوم التسجيل، كما طرحت شركات هدايا، مثل تذاكر سفر، أو إلكترونيات، أو تأثيث مطبخ كامل عند التعاقد على الشراء».

وشدد السلامات على أن «من الضروري للمستثمرين ألا ينساقوا لمبدأ الشراء فقط لمجرد العروض المطروحة، بل المقارنة السوقية لأسعار الوحدات المطروحة، والعائد المتوقع منها مقارنة بالوحدات المماثلة، مع دراسة القيمة الفعلية للعروض المطروحة من كل شركة، بهدف الحصول على صفقة مناسبة عند شراء الوحدة العقارية».

فئات متوسطة

في السياق نفسه، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، الدكتور رعد رمضان، إن «معظم العروض المطروحة خلال الفترة الأخيرة تركز في فئات المشروعات العقارية المتوسطة وفوق المتوسطة، مقارنة بفئات الإسكان الفاخر».

وأضاف أن «ارتفاع الطلب والتنافسية في شراء الوحدات العقارية، وبمعدلات تفوق مستويات عام 2019 بشكل لافت، مع استقطاب مستثمرين من العديد من الجنسيات الأوروبية بنسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة، أسهم بشكل كبير في رفع حدة التنافسية بين الشركات لاستقطاب المستثمرين ورفع حصص مبيعاتها».

ونبّه إلى أن ذلك يستدعي من المستثمرين التريث بشكل أكبر في دراسة العروض، وإجراء مقارنات سوقية لأسعار البيع، وجودة الوحدات العقارية، مقارنة بالوحدات المماثلة في المنطقة نفسها.

تدوير البيع

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إيليو العقارية»، زاهي قشوع، إن «العروض الترويجية في القطاع العقاري تختلف عن القطاعات الأخرى، إذ لا يصح أن يكون هناك عرض يتضمن (اشترِ عقاراً واحصل على الآخر مجاناً)، أو أن تكون نسبة الخصم مبالغاً فيها».

وأضاف: «تسهم العروض العقارية بشكل كبير في تدوير عجلة بيع العقارات وتسريعها، بشرط أن تكون مدروسة وحقيقية وواقعية كتلك التي تعطي فترة سداد طويلة الأجل، لأنها تلامس رغبة البعض في شراء عقارات دون اللجوء للاقتراض من البنوك، وذلك يجعل شراء المنزل في متناول اليد، وكذلك المستثمرين ممن يجدون في العرض فرصة لشراء عدد كبير من العقارات، وإعادة بيعها بطريقة الأقساط نفسها، مع جني أرباح بسيطة إلى متوسطة، ولذلك تسهم تلك العروض في زيادة حركة البيع».

تنشيط مبيعات الشركات

قال الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، إن «الفترة الأخيرة شهدت طرح شركات عروضاً متباينة وفقاً لسياساتها التسويقية، شمل بعضها خصومات سعرية أو تسهيلات في السداد، فيما طرحت شركات هدايا عند الشراء، مثل سبيكة ذهبية، أو تذاكر طيران لوجهات أوروبية، وهو ما عزز من تنافسية الأسواق».

وأضاف أن «الزخم الأكبر للعروض المطروحة تركز خلال الموسم الرمضاني، فيما استمر العديد من العروض مع ارتفاع التنافسية»، متفقاً على أن «العروض تلعب دوراً مهماً في تنشيط مبيعات الشركات بشكل أسرع».

موافقات خاصة

قال المستشار العقاري، محمد الحفيتي، إن «مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) في دبي التابعة إلى دائرة الأراضي والأملاك، تشترط موافقات خاصة وتراخيص للإعلانات العقارية، إذ تتم فيها دراسة محتوى الإعلان، والتأكد من صحة البيانات، ومطابقتها مع المشروعات الموجودة في دبي، بناء على الإحصاءات والأرقام المتوافرة، ليتم إعطاء هذه التصاريح».

عقاريون ينصحون بدراسة العروض بشكل شامل، والمقارنة السوقية قبل الشراء، بهدف الحصول على صفقة مناسبة عند شراء الوحدة العقارية.