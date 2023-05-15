«الإمارات للتنمية»: 30 مليار درهم لدعم 13.5 ألف شركة

شارك مصرف الإمارات للتنمية في قمة وجوائز «ميا فاينانس» للتكنولوجيا المصرفية 2023 السنوية. وأفاد المصرف بأنه يسعى في إطار استراتيجيته الخمسية التي كشف عنها في أبريل 2021، إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة في خمسة قطاعات ذات أولوية، هي: الصناعة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي. ويستهدف المصرف تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم، لدعم 13 ألفاً و500 شركة ضمن القطاعات المذكورة بحلول عام 2026. وشهدت الفعالية التي انعقدت في دبي، مشاركة نخبة من رواد القطاع المصرفي والمالي وخبراء التكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث ناقشوا التطورات في مجالات الرقمنة المصرفية، واستكشفوا الفرص والتوجهات الصاعدة في القطاع المالي.

وتضمّنت القمة سلسلة من الجلسات الحوارية الملهمة، التي تطرقت إلى عدد من الموضوعات المحورية، بما في ذلك التغييرات والتوجهات التي ستطرحها التقنيات السبّاقة، التي ستسهّل على البنوك والمؤسسات المالية مواكبة المتطلّبات المستقبلية ومواجهة التحديات.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، إن «المصرف يهدف إلى تمكين النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات، ونحرص على تعزيز الابتكار والتنمية من خلال توفير حلول تمويلية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة ومشروعات التنمية الصناعية، ومشاركتنا في مثل هذه الفعاليات تمكّننا من مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية المحلية والعالمية التي تسهم في تشكيل ملامح القطاع المصرفي والمالي».

وشارك رئيس العمليات المساندة في مصرف الإمارات للتنمية، كريشنا كومار ناير، في الجلسة الختامية للقمة بعنوان «ملامح التكنولوجيا المصرفية في نهاية العقد الحالي»، التي هدفت إلى إلقاء نظرة على مستقبل القطاع المصرفي، ودور التكنولوجيا المالية فيه. وأكد ناير على أهمية تبني التحوّل الرقمي لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء والأعمال، كما سلّط الضوء على ضرورة التعاون بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية لضمان منظومة مالية آمنة وشاملة.