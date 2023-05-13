5.3 مليارات درهم صافي أرباح 8 شركات عقارية في الربع الأول

ارتفعت الأرباح الصافية لثماني شركات عقارية مدرجة في أسواق المال المحلية بنهاية الربع الأول من 2023، مدفوعة بالنمو القوي للقطاعات الاقتصادية الكبرى بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

واستناداً إلى الإفصاحات المعلنة على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية للشركات العقارية المدرجة بنسبة 26.4% لتصل إلى 5.3 مليارات درهم في نهاية الربع الأول، مقارنة بنحو 4.17 مليارات درهم في نهاية الربع الأول لعام 2022، بزيادة تعادل قيمتها 1.1 مليار درهم.

وجاءت شركة «إعمار العقارية» في الصدارة بعد تسجيلها قفزة في أرباحها بنسبة 43% إلى 3.2 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغت المبيعات 9.2 مليارات درهم خلال ثلاثة أشهر بنمو 11%.

وبلغ صافي ربح شركة «إعمار للتطوير»، المملوكة بأغلبيتها لشركة «إعمار العقارية»، 1.05 مليار درهم.

وحققت شركة الدار العقارية أرباحاً صافية بلغت 836 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو 22٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية في الربع الأول من عام 2023، مسجّلةً زيادة في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 514 مليون درهم، وزيادة 34% في صافي الأرباح مقارنة بالربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 255 مليون درهم.

وكشفت شركة ديار للتطوير عن ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تجاوزت 56 مليون درهم مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2022.

وحافظت شركة الاتحاد العقارية على أدائها الإيجابي القوي خلال الربع الأول من عام 2023، وسجلت الشركة صافي ربح قدره 12.3 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بخسائر صافية وصلت إلى 12.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت شركة «إشراق للاستثمار» عن بلوغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأول 8.3 ملايين درهم مقارنة بـ7.9 ملايين درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي خسائرها 34 مليون درهم نظراً لحركة الاستثمارات المالية والعقارية على أساس سعر السوق.

واستقرت إيرادات شركة «الخليج الاستثمارية» - رأس الخيمة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عند 4.24 ملايين درهم في الربع الأول، مقابل 4.22 ملايين في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ الربح الإجمالي 3.42 ملايين درهم، مقارنة بـ3.06 ملايين درهم في الربع الأول 2022. وتكبدت الشركة صافي خسائر 1.8 مليون درهم خلال الربع الأول، وهي أقل من 5.4 ملايين درهم تكبدتها في الربع المقابل من العام الماضي