الزيودي: محمد بن زايد تمكن خلال عام من توليه المسؤولية من إحداث الفارق محلياً وعالمياً

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قائد استثنائي، تمكن خلال عام واحد من توليه المسؤولية من إحداث الفارق محلياً وإقليماً وعالمياً بفضل رؤية سموه الاستشرافية الثاقبة وقيادته الحكيمة ونهجه البناء الهادف إلى الاستثمار في الإنسان وجودة حياته باعتباره أغلى ما تملكه الأمم من ثروات.

وقال: "إننا في دولة الإمارات محظوظون بأن يقود سفينة الوطن ربان متمرس، ولد قائداً ونهل من حكمة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مشاركاً في مسيرة تأسيس الدولة، ثم في مسيرة التمكين التي قادها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، ومستكملاً مسيرة نمو وازدهار الوطن وترسيخ مكانة الإمارات في صدارة دول العالم في شتى المجالات، ومسطراً إنجازات يشار إليها بالبنان في ما يخص تعزيز السلم والأمن إقليمياً وعالمياً، ونشر مفاهيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والمجتمعات، ورائد متفرد من رواد العمل الإنساني والخيري على مستوى العالم.

وأضاف: "تمكنت دولة الإمارات خلال عام واحد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من ترسيخ مكانتها بوابةً رئيسية لتدفق التجارة والاستثمار بين أرجاء العالم، ووجهةً مفضلةً للدول الباحثة عن شراكات استراتيجية لتحقيق النمو المشترك والاستفادة من الآفاق الواعدة للاقتصاد الإماراتي، وهو ما تترجمه اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول وتكتلات ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، كما تمكنت الدولة من تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخها على صعيد التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات ، التي تخطت 2.233 تريليون درهم في عام 2022، وتواصل مسارها الصاعد في الربع الأول من 2023، كما سجلت الصادرات الوطنية غير النفطية أيضاً لأول مرة في تاريخ الدولة 366 مليار درهم في عام 2022 محققة نمواً بنسبة 6% مقارنة مع عام 2021، وتؤكد هذه الأرقام التاريخية إننا نسير في الاتجاه الصحيح صوب تحقيق طموحات القيادة بتسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 4 تريليونات درهم ومضاعفة صادراتنا الوطنية إلى 800 مليار دولار بحلول 2031".

وتابع الزيودي: "ولأن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات نابع من رؤية استشرافية متكاملة لقائد ملهم، فقد شملت مسيرة النمو والازدهار إقبالاً ملحوظاً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة للمشاركة في مسيرة نموها وازدهارها، فوفقاً لأحدث التقارير العالمية الصادرة خلال الشهر الجاري، حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد جائحة "كوفيد-19" وهو ما يترجم تعاظم الثقة العالمية في الاقتصاد الوطني ويعكسه الإقبال على تأسيس شركات جديدة في الدولة.

وقال: "إننا في هذه المناسبة الوطنية لمرور عام على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة نجدد العهد على مواصلة العمل المتفاني تحت راية قائدنا الملهم لتحقيق رؤيته في الوصول بدولة الإمارات إلى أعلى مراتب المجد".