أرباح «دبي للاستثمار» ترتفع إلى 314.4 مليون درهم في 3 أشهر

أعلنت شركة دبي للاستثمار، أمس، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 314.45 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2023، بزيادة نسبتها 55%، مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2022، حيث حققت أرباحاً بقيمة 202.55 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في بيان، أن إجمالي الإيرادات سجل نمواً وصل إلى 1.02 مليار درهم مقارنة بـ761.04 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، محققة زيادة بنسبة 34%.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.16 مليار درهم، مقابل 12.28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إن «الشركة تواصل تحقيق نتائج قوية، مدعومة بالمبادرات الاستراتيجية وقدرتها على الاستفادة من الفرص».