«طيران الإمارات» تعتمد بطاقات الصعود الرقمية

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، أنه اعتباراً من 15 مايو الجاري، ستبدأ الناقلة اعتماد بطاقة الصعود إلى الطائرة رقمياً لركابها المغادرين من دبي بدلاً من النسخة الورقية المطبوعة، وذلك في خطوة أخرى لتوفير الراحة وضمان رحلات رقمية لعملائها.

وأوضحت الناقلة في بيان أن الركاب الذين يُنهون إجراءات سفرهم في المبنى (3) بمطار دبي الدولي، يمكنهم الحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.

وأضافت أنه يمكن للمسافرين الذين ينهون إجراءات سفرهم عبر الإنترنت تحميل بطاقة الصعود إلى محفظة «Apple Wallet» أو محفظة «Google Wallet»، أو استقبال بطاقة الصعود إلى الطائرة على تطبيق «طيران الإمارات»، فيما يتم إرسال إيصال الأمتعة المسجلة بالبريد الإلكتروني مباشرة إلى الركاب أو عبر تطبيق «طيران الإمارات».

وأشارت الشركة إلى أن هذه المبادرة تسهم في الحد من المخلفات الورقية بشكل كبير، مع توفير تجربة إجراءات سفر رقمية مريحة وسريعة للركاب المغادرين من دبي، كما تقلل من مخاطر فقدان بطاقات الصعود إلى الطائرة أو نسيان موضع حفظها، ما يمنح الركاب راحة البال عند السفر.

وأكدت أنه يمكن للمسافرين استخدام بطاقة الصعود الرقمية بسهولة طوال الرحلة، بما في ذلك عند الشراء من سوق دبي الحرة، والإجراءات الأمنية والصعود إلى الطائرة، وذلك بإبراز البطاقة الرقمية على الهاتف المحمول، حيث يقوم وكلاء «طيران الإمارات» وموظفو المطار بمسح رمز الاستجابة السريعة «QR» على البطاقة أثناء تنقل الركاب عبر المطار وعلى البوابات.

وبيّنت الناقلة، أنه قد يكون بعض الركاب بحاجة إلى بطاقة صعود ورقية إلى الطائرة، فتطبع لهم، مثل سفر العائلات مع الأطفال الرضع، والقصر غير المصحوبين بذويهم، إضافة إلى الركاب الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة، والركاب الذين يتابعون سفرهم مع شركات طيران أخرى، وجميع الركاب الذين يسافرون على رحلات إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن خيار طباعة البطاقة بناءً على طلب المسافرين يتوافر من وكلاء «طيران الإمارات» عند «كاونترات» إجراءات السفر.