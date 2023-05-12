أحمد بن سعيد يتصدر قائمة 2023 لقادة السياحة والسفر في المنطقة

تصدّر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، تصنيف مجلة «فوربس» لـ«أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط 2023»، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وتسلط القائمة التي ضمت 16 إماراتياً الضوء على 100 قائد من رواد السفر والسياحة في المنطقة.

واستهل سمو الشيخ أحمد بن سعيد عمله في مجال الطيران عام 1985، حين تولى منصب رئيس دائرة الطيران المدني بدبي.

كما تولى سموه في العام نفسه رئاسة مجلس إدارة «طيران الإمارات» المنشأة حديثاً آنذاك، حيث تم في ظل قيادته إطلاق الشركة بطائرتين مستأجرتين ورحلات تسير إلى وجهتين من دبي، بينما يترأس سموه حالياً مجموعة الإمارات التي تشمل أيضاً «دناتا»، شركة السفريات الرائدة في العالم.

ويحمل سمو الشيخ أحمد بن سعيد درجة البكالوريوس من جامعة دنفر في كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية، وكان قد نال تكريماً من الجمعية الملكية لعلوم الطيران على إنجازاته في مجال الطيران من خلال منحه زمالة الجمعية في عرض فارنبورو الجوي الذي أقيم في المملكة المتحدة عام 1994.

وفي مايو 2013 حصل على درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة سيتي لندن - كلية كاس للأعمال.