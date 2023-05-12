الأسهم المحلية تربح 167 مليار درهم منذ بداية 2023

عزّزت أسواق الأسهم المحلية منذ نهاية تعاملات العام الماضي حتي نهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليرتفع ربح رأسمالها السوقي إلى أكثر من 167 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، وسط زيادة عمليات الشراء الانتقائي للأسهم ذات الأداء المالي القوي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة خلال تلك الفترة من نحو 3.206 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الموافق 30 ديسمبر الماضي إلى 3.373 تريليونات درهم بنهاية تعاملات اليوم 12 مايو 2023، موزعة بواقع نحو 2.750 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و623.895 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وعلى مستوى التعاملات اليومية، تراجع مؤشر سوق أبوظبي اليوم، 0.4% بالغا 9635 نقطة، وبتداولات بلغت 859 مليون درهم.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.3%، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 369 مليون درهم.

وقال كبير محللي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "كابكس دوت كوم"، فادي رياض، إن سوق الأسهم في دبي واصل تسجيل تصحيحات في الأسعار حيث أصبح المتداولون أكثر حذرا أمام أرباح الشركات المحلية المتباينة والمخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي الأميركي.

وأضاف أنه "مع ذلك، يمكن أن يظل المؤشر الرئيس في اتجاه صعودي بشكل عام بفضل الأساسيات المحلية القوية".