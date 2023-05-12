55 % زيادة في صافي أرباح دبي للاستثمار لتصل إلى 314.45 مليون درهم خلال الربع الأول من 2023

أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن تحقيق أرباح صافية بلغت314.45 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2023، محققةً زيادة بنسبة 55%، مقارنةً بـ202.55 مليون درهم للفترة ذاتها في العام 2022.

وسجل إجمالي الإيرادات في المجموعة نمواً بارزاً وصل إلى 1.02 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 761.04 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2022، محققةً زيادة بنسبة 34٪.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.16 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 12.28 مليار درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من عام 2022. في حين، نجحت المجموعة في الحفاظ على استقرار إجمالي قيمة أصولها عند 20.96 مليار درهم إماراتي.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار"، خالد بن كلبان، ان دبي للاستثمار تواصل تحقيق نتائج قوية ومستدامة، مدعومة بالمبادرات الإستراتيجية للمجموعة وقدرتها على الاستفادة من الفرص الرئيسية والسانحة. وتجاوزت نسبة الإقبال على مشروع "دانه بيي"، أحد أبرز المشاريع الشاطئية المميزة التي أطلقتها الشركة في إمارة رأس الخيمة، التوقعات ونحن نتطلع إلى بدء المرحلة المقبلة من المشروع.

وأضاف، أنه بالإضافة إلى التقدم المحرز على مستوى الخطط التوسعية في مناطق جغرافية أخرى وتعزيز القدرات والإمكانيات الداخلية، وفي الوقت نفسه الاستفادة من الأعمال القائمة، وفي ظل النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد بشكلٍ عام والمسار التصاعدي القوي والنمو المطرد على مستوى قطاع العقارات، نجحت "دبي للاستثمار" في تعزيز موقعها ومكانتها الاستراتيجية، الأمر الذي من شأنه أن يُشكل عنصر تمكين للاستفادة من هذه الظروف المواتية.



