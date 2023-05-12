صافي أرباح «الأنصاري للخدمات المالية» يرتفع 7.2% خلال الربع الأول

أعلنت «مجموعة الأنصاري للخدمات المالية» المدرجة في سوق دبي المالي، والشركة الأم لـ«شركة الأنصاري للصرافة»، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 من مارس 2023، لافتة إلى أنها أول نتائج مالية للمجموعة منذ أن أدرجت 10% من رأسمالها المصدر من خلال طرح عام أولي في سوق دبي المالي في السادس من أبريل 2023.

بدورها ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.9% على أساس سنوي لتصل إلى 151 مليون درهم، وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 53%، دون تغيُّر يذكر، بفضل النمو القوي للإيرادات، والإسهامات المرتفعة في هامش الربح من زيادة عدد المعاملات الرقمية، ونموذج المجموعة المرن القائم على ترشيد المصروفات الرأسمالية.

وبلغ صافي الأرباح 133 مليون درهم بزيادة 7.2% على أساس سنوي على خلفية النمو الجيد في الإيرادات، والزيادة القوية في دخل الصرف من منتجات الأوراق النقدية، ومنتجات البطاقات مسبقة الدفع، إضافة إلى كفاءة وثبات تكلفة العمليات التشغيلية للمجموعة، وزيادة عدد المعاملات التي نُفِّذت من خلال القنوات الرقمية.