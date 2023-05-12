غرف دبي تفتتح مكتباً في سيدني لاستقطاب الاستثمارات الأسترالية

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاح مكتب تمثيلي خارجي جديد لها في العاصمة الأسترالية سيدني.

ويتماشى افتتاح المكتب الجديد مع الأولويات الاستراتيجية في جذب الاستثمارات والشركات العالمية إلى دبي بالإضافة إلى دعم توسع أعضاء الغرفة في الأسواق العالمية، حيث ارتفع عدد المكاتب التمثيلية للغرفة إلى 17 مكتباً في جميع أنحاء العالم، وهو المكتب الجديد الثاني الذي يفتتح منذ بداية العام الجاري.

وجرى افتتاح مكتب سيدني خلال لقاء عقد في مقر غرف دبي بحضور رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، ووفد يضم كبار المسؤولين في حكومة «نيو ساوث ويلز» الأسترالية، وحاكمة ولاية «نيو ساوث ويلز» الأسترالية، مارغريت بيزلي، وممثلين عن مجلس الأعمال الأسترالي.

ويبلغ حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا حوالي 4.5 مليارات دولار أميركي (16.5 مليار درهم) خلال العام 2022، بنسبة نمو بلغت 28.6% مقارنة بالعام 2021. وبلغ عدد الشركات الأسترالية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 1530 شركة، منها 307 شركات جديدة انضمت إلى عضوية الغرفة في العام 2022. وتعمل الشركات الأسترالية المسجلة في عضوية الغرفة في قطاعات مختلفة، وخاصة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والسلع المنزلية وكذلك العقارات والتأجير والأنشطة التجارية. وهذا يعكس قوة ومتانة الروابط الاستثمارية والتجارية المتنامية بين البلدين.

وقال الغرير، إن «افتتاح مكتبنا الجديد في سيدني وتوقيع مذكرة التفاهم مع أصدقائنا في غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية يعكس علاقاتنا التجارية الثنائية القوية، كما أنه تأكيد على التزامنا القوي بالعمل معاً لتعزيز اتفاقيات الأعمال التي تدعم مصالح الطرفين».

وأشار إلى أن «الإمارات تعتبر حالياً الشريك التجاري الأكبر لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل المرتبة 19 في قائمة أكبر أسواق التصدير للبلد».

ويتماشى افتتاح المكتب الجديد في سيدني مع مبادرة «دبي غلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية لتأسيس 50 مكتباً تمثيلياً لدبي في جميع القارات الخمس بحلول عام 2030. وتهدف المبادرة إلى استقطاب الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي، وذلك من خلال إبراز المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد لوتاه لـ«الإمارات اليوم» إن «مكتب غرفة دبي في سيدني يعمل على بناء علاقات قوية مع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، ودعم الشركات الأسترالية لدخول سوق دبي والتوسع دولياً من بوابة الإمارة، بالإضافة إلى إنشاء قنوات جديدة للتواصل والتعاون الاقتصادي بين الشركات الإماراتية والأسترالية، والعمل مع الشركاء الأستراليين لتنظيم فعاليات وندوات واجتماعات أعمال مشتركة، ودعم توسع مجتمع الأعمال المحلي في السوق الأسترالية».