«مجموعة الإمارات» تحقق 10.9 مليارات درهم أرباحاً قياسية

أصدرت «مجموعة الإمارات»، أمس، تقريرها المالي للسنة المالية (2022 /2023)، معلنة عن عامها الأعلى ربحية على الإطلاق، بفضل الطلب القوي عبر جميع أعمالها.

وحققت المجموعة أرباحاً قياسية جديدة، في تحول كامل عن خسائر السنة الماضية، فيما سجلت كل من «طيران الإمارات» و«دناتا» ارتفاعات كبيرة في الإيرادات، إذ توسعت عمليات النقل الجوي والسفر، بعد إزالة جميع القيود المتعلقة بالجائحة تقريباً في مختلف بقاع العالم.

أرباح قياسية

وأظهر تقرير السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أن «مجموعة الإمارات» حققت أرباحاً قياسية قدرها 10.9 مليارات درهم (3.0 مليارات دولار أميركي) مقارنة بخسائر بلغت 3.8 مليارات درهم (1.0 مليار دولار) في السنة السابقة.

وبلغت إيرادات المجموعة 119.8 مليار درهم (32.6 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 81% عن نتائج السنة السابقة. وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 42.5 مليار درهم (11.6 مليار دولار)، وهي الأعلى على الإطلاق، بزيادة نسبتها 65% عن السنة السابقة، ويرجع ذلك أساساً إلى الطلب القوي عبر جميع أقسام الأعمال والأسواق.

أداء «طيران الإمارات»

وارتفعت السعة الإجمالية لـ«طيران الإمارات» من الركاب والشحن مع نهاية السنة المالية (2022/ 2023) بنسبة 32% لتصل إلى 48.2 مليار طن كيلومتري متاح، حيث واصلت الناقلة إعادة خدمات الركاب عبر شبكة خطوطها، تماشياً مع رفع القيود على الرحلات الجوية والسفر المتعلقة بالجائحة.

واستأنفت «طيران الإمارات» رحلاتها إلى ست وجهات، وزادت عملياتها إلى 62 مدينة عبر شبكتها على مدار العام، إضافة إلى إطلاق خدمتها إلى تل أبيب.

وبحلول 31 مارس 2023، كانت شبكة «طيران الإمارات» تغطي 150 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك تسع مدن يخدمها أسطول طائرات الشحن فقط.

كما أعادت «طيران الإمارات» تشغيل طائراتها «إيرباص A380» إلى مزيد من المدن خلال العام، لتصل شبكة الطائرة العملاقة إلى 43 وجهة في 31 مارس 2023.

اتفاقيات وشراكات

ووقعت «طيران الإمارات» اتفاقيات جديدة للمشاركة بالرمز في «2022/ 2023»، كان أبرزها مع «يونايتد إيرلاينز» و«إير كندا»، ما وسّع نطاق اتصال الناقلة في الأميركتين إلى أكثر من 200 نقطة جديدة، كما عززت شراكاتها الاستراتيجية مع «كوانتاس» و«فلاي دبي»، وأضافت شركاء جدد في الـ«إنترلاين» و«الرمز المشترك» مع كل من: «إيرلينك»، «إيجيان»، «خطوط إيتا الجوية»، «طيران تنزانيا»، «بامبو إيرويز»، «باتيك إير»، «الفلبينية»، «الملكية المغربية»، و«سكاي إكسبرس».

تسلم طائرات

وخلال السنة المالية «2022/ 2023»، تسلمت «طيران الإمارات» طائرتي شحن جديدتين من طراز «بوينغ 777». وأخرجت من الخدمة أربع طائرات: طائرتا «A380» وطائرة «بوينغ 777-300ER»، وطائرة شحن واحدة. وبلغ تعداد أسطولها في نهاية مارس 260 طائرة، مع متوسط عمر أسطول يبلغ 9.1 سنوات.

وبقيت طلبيات «طيران الإمارات» عند 200 طائرة، بما فيها خمس طائرات شحن من طراز «بوينغ 777F» أعلن عنها في «2022/ 2023». ومع تعزيز السعة المتاحة في معظم الأسواق، ارتفع إجمالي إيرادات «طيران الإمارات» للسنة المالية بنسبة 81% إلى 107.4 مليارات درهم (29.3 مليار دولار).

وقد أّثرت تقلبات أسعار صرف العملات في أسواق رئيسة للناقلة، لاسيما «يورو»، والجنيه الإسترليني، وانخفاض سعر صرف الروبية الباكستانية، على ربحية الناقلة سلبياً بمقدار 4.5 مليارات درهم (1.2 مليار دولار).

التكاليف التشغيلية

وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 57% مقارنة بالسنة المالية السابقة، في وقت شكّلت فيه كلفة الملكية (الاستهلاك والإطفاء) وتكلفة الوقود أكبر مكونين في الكلفة الكلية في «2022/ 2023»، تلتهما كلفة الموظفين. وشكّل الوقود 36% من تكاليف التشغيل مقارنة بنسبة 23% في «2021/ 2022»، وارتفعت فاتورة الوقود بنسبة 143% مقارنةً بالسنة السابقة لتصل إلى 33.7 مليار درهم (9.2 مليارات دولار)، مدفوعة بزيادة مشتريات الوقود بنسبة 49% تماشياً مع ارتفاع السعة، وارتفاع متوسط أسعار الوقود بنسبة 48%. ومع إزالة قيود السفر المتعلقة بجائحة «كوفيدـ19» على مستوى العالم، نجحت «طيران الإمارات» في تحسين نتائجها المالية بدرجة كبيرة، وحققت أرباحاً قياسية بلغت 10.6 مليارات درهم (2.9 مليار دولار) بعد خسارة بلغت 3.9 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) في السنة السابقة. وهامش ربحي 9.9%، ما يُعدّ أفضل أداء في تاريخ الناقلة.

43.6 مليون راكب

ونقلت «طيران الإمارات» 43.6 مليون راكب، بنمو 123%، في السنة المالية «2022/ 2023»، مع ارتفاع السعة المقعدية بنسبة 78%.

وسجل إشغال المقاعد نسبة 79.5% مقارنة مع 58.6% في السنة المالية السابقة. وارتفع معدل العائد على الراكب لكل كيلومتر بنسبة 7% إلى 37.5 فلساً (10.2 سنتات أميركية)، نتيجةً لتطوير المقصورات وتركيبة المسارات والأسعار والعملات.

الناقلة تنجح في سداد 3 مليارات درهم

ارتفعت إيرادات محفظة فنادق الإمارات خلال السنة المالية بنسبة 12% إلى 675 مليون درهم (184 مليون دولار)، ما يعكس نمو حركة السياحة، وتحديداً إلى دبي.

وأثبتت «طيران الإمارات» باستمرار القدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في مختلف الظروف. فبالإضافة إلى سداد التزامات التمويل المتعلقة بالطائرات عند استحقاقها، نجحت الناقلة في سداد ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار) من إجمالي 17.5 مليار درهم (4.8 مليارات دولار) جمعتها خلال جائحة «كوفيدـ19».

ويواصل هذا الضمان تعزيز ثقة شركائها الممولين في نموذج أعمالها، وسمح لـ«طيران الإمارات» بإعادة جدولة 4.5 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) من الديون خلال هذه السنة المالية، وجمع 1.2 مليار درهم لتمويل شراء طائرتين جديدتين من طراز «بوينغ 777» بعقد إيجار تمويل إسلامي بهوامش جيدة.

واختتمت «طيران الإمارات» سنتها المالية بأرصدة نقدية قياسية وغير مسبوقة قدرها 37.4 مليار درهم (10.2 مليارات دولار)، بارتفاع نسبته 79% مقارنةً بما كانت عليه في 31 مارس 2022.

24 أسبوعاً مكافأة للموظفين

قدمت «مجموعة الإمارات» مكافأة للعاملين لديها بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس الماضي.

وتعادل المكافأة راتب 24 أسبوعاً سيتسلمها العاملون في المجموعة ضمن جدول الرواتب خلال شهر مايو الجاري.

وارتفع إجمالي أعداد العاملين في «مجموعة الإمارات» بنسبة 20% إلى 102 ألف و379 موظفاً، يمثلون أكثر من 160 جنسية.