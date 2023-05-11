هانيويل تطلق تقنية جديدة لإنتاج وقود الطيران المستدام

أعلنت شركة هانيويل عن إطلاق تقنية جديدة مبتكرة /UOP eFining™/ أحد الحلول الجاهزة للاستخدام لإنتاج وقود الطيران المستدام منخفض الانبعاثات الكربونية فيما ستكون تعد شركة "إتش آي إف جلوبال" أول عميل يوقع اتفاقية تجارية لإنتاج وقود الطيران المستدام التركيبي باستخدام تقنية UOP eFining من هانيويل حيث من المتوقع أن تبدأ "إتش آي إف جلوبال" باستخدام هذه التقنية الجديدة في منشأتها الثانية لإنتاج الوقود التركيبي على نطاق تجاري في الولايات المتحدة اذ ستستخدم هذه التقنية لإنتاج وقود الطيران المستدام التركيبي.

ويعد الوقود التركيبي eFuels/ /أحد أنواع الوقود الاصطناعي الذي يمكن أن يحل مكان الوقود الأحفوري المنتج بالطرق التقليدية. ويصنع الوقود التركيبي باستخدام أجهزة التحليل الكهربائي التي تعمل بالطاقة المتجددة لفصل الهيدروجين عن الماء.

ويستخدم الهيدروجين الأخضر مع ثاني أكسيد الكربون المعاد تدويره لإنتاج الميثانول التركيبي وهي مادة أولية تدخل في عملية إنتاج مجموعة واسعة من الوقود المستدام والتي تشمل وقود الطيران المستدام التركيبي والبنزين التركيبي والديزل التركيبي.

وتعمل تقنية UOP eFining من هانيويل على معالجة الميثانول ليصبح وقودا للطائرات إذ تقوم بتحويل الميثانول التركيبي إلى وقود طائرات مستدام تركيبي بشكل موثوق وبكفاءة اقتصادية أفضل.

وتتميز هذه التقنية بكفاءتها العالية وبالتالي تساعد في إنتاج وقود طيران مستدام تركيبي عالي الإنتاجية بتكلفة أقل مقارنة بالتقنيات الشبيهة. ويمكن لتقنية الإنتاج الجديدة من هانيويل أن تخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 88% مقارنة بوقود الطائرات التقليدي. وعند مزجه مع وقود مع وقود الطيران التقليدي يمكن استخدام وقود الطيران المستدام التركيبي دون الحاجة إلى إجراء أي تغييرات في تكنولوجيا الطائرة أو في البنية التحتية لإنتاج الوقود.

وقال لوسيان بولديا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل للتقنيات والمواد عالية الأداء إنه باعتبارنا واحدة من الشركات الرائدة في تقنيات الوقود المتجدد تعي هانيويل جيداً أن تطوير تقنيات وحلول تستخدم مواد أولية جديدة من الركائز الأساسية لتحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل في قطاع الطيران. كما أن القدرة على استخدام كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون لإنتاج وقود الطيران المستدام توفر فرصة قيمة لتحقيق تحول ملحوظ في هذه السوق. ومع إضافة تقنية UOP eFining إلى محفظة حلولنا في مجال إنتاج الوقود الصديق للبيئة وتحويل الميثانول إلى مصادر طاقة للطائرات تتيح هانيويل اليوم أمام السوق خيارات عدة لتلبية الطلب المتزايد على وقود الطيران المستدام".

ومن جانبه قال مايكل ليسكينن رئيس شركة "يونايتد إيرلاينز فينتشرز" إن شركة يونايتد تدعم تطوير تقنيات جديدة تساعد في توفير كميات إضافية من وقود الطيران المستدام في السوق وإن استخدام الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون يزيد من قدرة القطاع على إنتاج كميات أكبر من وقود الطيران المستدام التي يحتاجها قطاع الطيران لتحقيق أهدافه على صعيد الحياد الكربوني في الوقت المناسب.

وأعرب فخر يونايتد بكونها أول شركة طيران تستخدم وقود الطيران المستدام في عملياتها المنتظمة إذ إن زيادة استهلاكنا من هذا الوقود هو حاجة ضرورية للوفاء بالتزاماتنا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 دون الحاجة للاعتماد على تقنيات تعويض الكربون التقليدية".

ويتوقع أيضا أن منشأة "إتش آي إف جلوبال" لإنتاج وقود الطيران المستدام التركيبي ستكون أكبر منشأة في العالم لإنتاج هذا النوع من الوقود حيث تقوم بإعادة تدوير حوالي 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه لإنتاج 11 ألف برميل من وقود الطيران المستدام التركيبي يومياً.

وأشار ريناتو بيريرا الرئيس التنفيذي لشركة "إتش آي إف جلوبال" في الولايات المتحدة إلى أن هانيويل و"إتش آي إف جلوبال" ستتعاون لتحويل ثاني أكسيد الكربون المعاد تدويره إلى مادة أولية مفيدة لتحل مكان الوقود الأحفوري في قطاع الطيران وستعز تقنية UOP eFining من هانيويل من قدرتنا على إنتاج كميات أكبر من وقود الطيران المستدام والتي نتطلع إلى بدء استخدامها لتحقيق الحياد الكربوني لأكثر من 12 مليار ميل جوي لرحلات الركاب سنويا".