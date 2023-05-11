قبل موعد استحقاقها.. "مجموعة الإمارات" تسدد ديوناً بقيمة 3 مليارات درهم

قالت "مجموعة الإمارات"، في تقريرها المالي للسنة المالية 2022/ 2023، إنها سددت 3 مليارات درهم (817 مليون دولار) من الديون التي تحملتها المجموعة خلال أزمة "كوفيد-19"، قبل موعد استحقاقها.

وذكرت المجموعة إنها قدمت 4.5 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) ريعاً لمالكها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وحققت المجموعة أرباحاً قياسية جديدة، في تحول كامل عن خسائر السنة الماضية. وسجلت كل من طيران الإمارات ودناتا ارتفاعات كبيرة في الإيرادات، حيث توسعت عمليات النقل الجوي والسفر بعد إزالة جميع القيود المتعلقة بالجائحة تقريباً في مختلف بقاع العالم.

واختتمت المجموعة السنة المالية بأعلى أرصدة نقدية على الإطلاق بلغت 42.5 مليار درهم (11.6 مليار دولار أميركي).