«سيتي سكيب واير».. منصة جديدة في دبي لدعم النساء بمجال العقارات

أعلنت شركة «إنفورما ماركتس»، الجهة المنظمة لمعارض «سيتي سكيب» العقارية في دبي، عن إطلاق منصة «سيتي سكيب واير» الهادفة إلى مساعدة السيدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تطوير مسيرتهن المهنية في مجال العقارات، والوصول إلى مزيد من فرص الأعمال.

وأفادت الشركة في بيان، بأن الإعلان عن المنصة جاء خلال مؤتمر في دبي تضمّن ورش عمل وجلسات حوارية وفرص تفاعل، بحضور عدد من خبراء القطاع.

وذكرت أن مجلس استشاري متخصص، سيتولى إعداد محتوى ومواضيع المنصة، حيث يضم مجموعة من أبرز الشخصيات النسائية في قطاع العقارات.

وأشارت الشركة إلى أن المجلس، وضع استراتيجية تمتد إلى عامين من شأنها المساعدة على تنفيذ برنامج توجيه ودورات تدريبية وفعاليات مباشرة وورش عمل، وإتاحة الوصول إلى فرص العمل لتعزيز التطور المهني، إلى جانب إعداد قائمة بأبرز الشخصيات النسائية في القطاع للاحتفاء بصاحبات أفضل الإنجازات على مستوى القطاع العقاري في المنطقة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لقطاع التطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجدة علي راشد، إن «هذه المبادرة تشكل خطوة متميزة تسهم بقوة في تمكين السيدات الناشطات في قطاع العقارات، من خلال منحهنّ فرصة تبادل الرؤى والأفكار والتواصل لاكتساب الثقة بقدرتهن على النجاح في قطاعٍ يتسم بالتنافسية العالية».

من جانبها، قالت مديرة المؤتمر في «سيتي سكيب واير»، أيلا إقبال، إن «(إنفورما ماركتس) تعتزم تحويل منصة (سيتي سكيب واير) إلى مجتمع تفاعلي للسيدات الطموحات في قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضافت أن «المبادرة الجديدة توفر مساحة خاصة تجمع السيدات العاملات في قطاع العقارات لتبادل الدعم والإلهام، حيث نسعى إلى إنشاء منصة قادرة على النمو وتوسيع حضورها في دبي وجميع أنحاء المنطقة، لتصبح المجتمع الأبرز للسيدات في القطاع».