صكوك الخزينة الإسلامية تسجل عطاءات بقيمة 8.3 مليارات درهم

سجل المزاد الأول لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، نتائج قياسية، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2023.

وتأتي هذه النتائج ضمن إصدار دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، كجهة مصدرة، وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي كوكيل للإصدار والدفع، صكوك الخزينة الإسلامية، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم.

طلب قوي

وسجل إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» بقيمة 1.1 مليار درهم طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية، الموزعين الأساسيين، إذ تم استلام عطاءات بقيمة 8.3 مليارات درهم، متجاوزة حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرات.

وتوزعت الطلبات على صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم عبر كل من الشريحتين، لتحقق «السندات لأجل عامين» 550 مليون درهم، و«سندات لأجل 3 أعوام» 550 مليون درهم، وبإصدار إجمالي 1.1 مليار درهم.

وجهة عالمية

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن «نجاح إطلاق مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يؤكد على صوابية السياسات والمستهدفات الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، وبما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية، وواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، خصوصاً في مجال الاقتصاد الإسلامي».

وقال سموه: «ستوفر إصدارات الصكوك الإسلامية أصولاً إسلامية عالية الجودة، بأسعار تنافسية، نظراً لزيادة قاعدة المستثمرين واستقطاب شريحة جديدة، ما يعزز من جاذبية الدولة وتنافسيتها، ويزيد من حجم الاستثمارات المالية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على اقتصاد الدولة والبيئة الاستثمارية في الدولة».

ثقة عالية

ويأتي هذا النجاح ليؤكد مجدداً على الثقة العالية التي تتمتع بها البنية الاستثمارية في الدولة والاقتصاد المحلي من قبل المستثمرين، الأمر الذي انعكس في الأسعار المسجلة، والتي كانت معادلة لسندات الخزانة الأميركية بآجال استحقاق مماثلة.

وسيتبع هذا الإصدار الناجح لصكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» قريباً، عملية الإدراج في «بورصة ناسداك دبي»، لترويج التداول في السوق الثانوية، جنباً إلى جنب مع الموزعين الأساسيين.

ضمان الشفافية

وتم تطوير برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بالتسعير الموحد (الخيار الهولندي Dutch Auction) للقبول النهائي للعطاءات ومبالغ التخصيص النهائية، بصرف النظر عن العطاءات الأقل سعراً المستلمة، وذلك لضمان الشفافية الكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة الصكوك، إذ ستوفر هذه الصكوك بدائل استثمارية آمنة لجميع المستثمرين المؤهلين، وتعزز من البيئة الاستثمارية في الدولة.

أدنى عرض

وحقق أدنى عرض لـ«شريحة الصكوك لأجل عامين» 3.90%، بمتوسط مرجح للعطاءات عند 3.96%، ومعدل الأرباح للقسائم النهائية المسعرة بشكل موحد ثابت عند 3.97%، بينما كان أدنى عرض لـ«شريحة الصكوك لأجل 3 أعوام» عند 3.62%، بمتوسط مرجح للعطاءات عند 3.66%، ومعدل الأرباح للقسائم النهائية المسعرة بشكل موحد ثابت عند 3.70%. وسيتم عقد مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة وفق خطة الإصدارات المقترحة لعام 2023.

يذكر أن هذه الصكوك تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق.

مكتوم بن محمد:

• «نجاح إطلاق مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يعزز مكانة الإمارات وجهة استثمارية عالمية، وواحدة من الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، خصوصاً في الاقتصاد الإسلامي».

• «إصدارات الصكوك الإسلامية توفر أصولاً عالية الجودة بأسعار تنافسية، نظراً لزيادة قاعدة المستثمرين واستقطاب شريحة جديدة».