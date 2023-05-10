«دبي الدولي» يتصدّر مطارات العالم كأكبر محور للنقل الجوي

واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في العالم، وذلك وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران. وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي وصل إلى نحو 4.7 ملايين مقعد مجدول خلال مايو الجاري، في وقت يواصل المطار تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، واستئنافها إلى مزيد من الوجهات الدولية، مقارنة بمستويات العام الماضي.

وحلّ مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني مسجلاً أربعة ملايين مقعد مجدول، تلاه مطار أمستردام الهولندي بنحو 3.3 ملايين مقعد، ثم مطار «باريس شارل ديغول» في المركز الرابع بـ3.1 ملايين مقعد مجدول، وسنغافورة في المركز الخامس بنحو ثلاثة ملايين مقعد.

وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحلّ في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي، الذي سجل 5.2 ملايين مقعد مجدول خلال مايو الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.4 ملايين معقد على الرحلات الدولية والمحلية ليحلّ في المركز الثالث، تلاه مطار «لندن هيثرو» في المركز الرابع بنحو 4.2 ملايين مقعد على الرحلات المحلية والدولية. وكان مطار دبي الدولي استقبل 21 مليوناً و256 ألفاً و489 مسافراً خلال الربع الأول من العام، بزيادة نسبتها 55.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مقترباً بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة في الفترة نفسها من عام 2019 بنسبة 95.6%، ولتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019، عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية سبعة ملايين مسافر.

وأفادت مؤسسة مطارات دبي بأن شهر مارس الماضي كان أكثر الأشهر ازدحاماً خلال الربع الأول مع تسجيل 7.3 ملايين مسافر، الأمر الذي يجعله الأكثر ازدحاماً بعد يناير 2020، عندما وصلت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 7.8 ملايين مسافر.

234 وجهة

يتصل مطار دبي الدولي بأكثر من 234 وجهة عبر 89 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة. ورفعت مؤسسة مطارات دبي من توقعاتها لحركة المسافرين خلال العام الجاري ككل إلى 83.6 مليون مسافر، بعد الأداء القوي الذي سجله المطار خلال الربع الأول من العام الجاري.