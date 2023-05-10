النساء يمثلن 42% من القوى العاملة في قطاع الطيران بالإمارات

نظم فرع الشرق الأوسط لـ«منظمة المرأة في الطيران»، مؤتمراً بمناسبة الذكرى السنوية الـ10 لتأسيس الفرع، في وقت أعلن خلال المؤتمر عن أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يوظف حالياً نحو 27 ألف امرأة يمثلن 42% من القوى العاملة في القطاع.

وأقيم المؤتمر كفعالية متزامنة مع أعمال الدورة 22 من «معرض المطارات» الذي تختتم فعالياته في دبي اليوم الخميس.

فجوة الجنسين

وقالت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، ملازم أول طيار، الجناح الجوي لشرطة دبي، في كلمة الشرف التي ألقتها، إن «الفجوة بين الجنسين في مجال الطيران لاتزال كبيرة، وهناك حاجة لخريطة طريق فعالة لمعالجة هذا الأمر».

وأضافت أنها أسست «شيهانة»، كجمعية نسائية في مجال الطيران، بهدف تمكين ودعم النساء في صناعة الطيران، موضحة أن رؤية «شيهانة» تتمثل في تعزيز التوازن بين الجنسين في صناعة الطيران من خلال الشراكات والتعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتابعت: «يتم في الإمارات الاعتراف بوجود النساء والإصغاء إليهن، فضلاً عن احترامهن وإدماجهن، ولتحسين المساواة بين الجنسين، فإن هناك حاجة إلى التعاون بين الرعاة والحكومة والمنظمات الداعمة للمرأة في مجال الطيران». وكانت «شيهانة» تأسست كجمعية تطوعية دولية تهدف إلى استقطاب وتمكين النساء في صناعة الطيران، ودعمهن لتولي مناصب قيادية وتمثيل الصناعة في الفعاليات الدولية، حيث تسعى الجمعية عبر التعاون مع الشركاء والجهات الراعية إلى إنشاء أطر وقوانين وقواعد تنظيمية جديدة تهدف إلى إزالة الحواجز وتوفير حوافز لإدماج المزيد من النساء في القطاع.

المرأة في الطيران

من جانبها، قالت رئيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران، ميرفت سلطان، في كلمة ألقتها على هامش مؤتمر الذكرى السنوية الـ10 لتأسيس الفرع، إن عدد النساء في مجال الطيران آخذ بالارتفاع في ظل المشاركة الفعالة والبناءة للنساء اللاتي يلتحقن بمجال الطيران، إذ يوظف قطاع الطيران في دولة الإمارات حالياً نحو 27 ألف امرأة يمثلن 42% من القوة العاملة في القطاع.

وأضافت: «النساء موجودات في مجالات الطيران كافة، وليس فقط قائدات طائرات، فهنالك المزيد من المهندسات، ومراقبات الحركة الجوية، والموظفات في المجالات الطبية والفنية والقانونية».

تمكين المرأة

في السياق نفسه، قال رئيس شركة «بوينغ» الشرق الأوسط تركيا وإفريقيا، كوليجيت غاتا أورا، في كلمة ضيف الشرف التي ألقاها، إن «دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في مجال تمكين المرأة في صناعة الطيران، حيث يعمل في هذا القطاع نحو 27 ألف امرأة».

وأضاف: «قامت (بوينغ) بخطوات لدعم المساواة بين الجنسين في مكان العمل في الإمارات، حيث انضممنا في ديسمبر 2022 إلى 15 شركة من شركات القطاع الخاص في الإمارات، لتوقيع تعهد لتسريع النهوض بالمساواة بين الجنسين في القوة العاملة في الإمارات من خلال رفع تمثيل المرأة في الأدوار القيادية إلى 30% بحلول عام 2025. وكان هذا التعهد بمثابة فرصة مهمة لنا لتعزيز جهودنا ومواءمتها مع أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين».

موزة بنت مروان:

• «الفجوة بين الجنسين في مجال الطيران لا تزال كبيرة، وهناك حاجة لخريطة طريق فعالة لمعالجة هذا الأمر».

جوائز التكريم

تم على هامش أعمال المؤتمر تكريم أصحاب المصلحة والقادة الرئيسين بجوائز منظمة المرأة في الطيران، إذ ذهبت جائزة «القائد المبتكر» إلى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، سوزان العناني، وجائزة «القيادة» إلى نائب الرئيس الأول للضمان المؤسسي في مؤسسة مطارات دبي، منى العبدولي.

وتم منح جائزة الشركة الأكثر دعماً لفرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران الدولية على مدى السنوات الـ10 الماضية إلى «بوينغ».

بدورها، حصلت «الاتحاد للطيران» على جائزة «الشركة الأكثر استدامة في مجال الطيران»، ومؤسسة «تي 3 افييشن» على جائزة «أفضل مؤسسة تعليمية في مجال الطيران».

وذهبت جائزة «أفضل مؤسسة تدريب في مجال الطيران» إلى مؤسسة «ديناميك ادفانسد تريننغ»، فيما تم منح جائزة «المرأة الأكثر شهرة في مجال الطيران» إلى مدير أول ـ قسم المطارات في الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، ريم حسين إسماعيل الصفار.

وحصلت ضابط أول في طائرات داش 8 ومدربة الطيران في الفئة الثالثة في مؤسسة «إير إينويت»، الطيار نور عطايم، على جائزة «المُنجز».