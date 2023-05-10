الإمارات شهدت أكبر اكتتاب على مستوى العالم في الربع الأول

كشف تقرير حديث من "إرنست ويونغ" عن محافظة نشاط صفقات الاكتتاب على زخمه في الربع الأول من العام الحالي، مع تسجيل 10 اكتتابات جمعت 3.4 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن دولة الإمارات شهدت أكبر اكتتاب عام على مستوى العالم في الربع الأول مع إدراج "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد أن جمعت عائدات بقيمة 2.5 مليار دولار، وتمت تغطيته 58 مرة، مع تداول سعر السهم في أول يوم إغلاق أعلى بنسبة 19% من سعر الإدراج والذي كان 2.37 درهم.

وأشار التقرير إلى أن اكتتاب شركة "بريسايت" إيه أي هولدينغ بي أل سي للذكاء الاصطناعي، جمع 0.5 مليار دولار في ثاني اكتتاب ضمن محفظة مجموعة "جي 42" والذي تم تغطيته 136 مرة، وتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبين التقرير أن الإمارات شهدت كذلك أول اكتتاب عام في الربع الثاني من عام 2023، مع إدراج شركة "الأنصاري" للصرافة في سوق دبي المالي في صفقة جمعت 0.2 مليار دولار، بالإضافة إلى إعلان "أدنوك" ثاني إدراج لها في هذا العام مع خططها لبيع 15% من حصتها في "أدنوك للإمداد والخدمات".

ولفت التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية سجلت 6 اكتتابات عامة في "نمو" السوق الموازي، جمعت عائدات إجمالية بقيمة 0.7 مليار دولار، بالإضافة إلى إدراج صندوق استثمار عقاري بعائدات بلغت 0.1 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزال يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، مع صفقات واعدة خلال ما تبقى من العام، وذلك على خلفية العديد من المبادرات التمكينية، مثل صندوق أبوظبي للطروحات العامة الأولية، فضلا عن إعلان 6 شركات في المملكة العربية السعودية عن خططها للإدراج في السوق الرئيسية "تداول"، هي شركة غذاء السلطان، وبوابة الأطعمة، ومعيار للمقاولات، والسعودية للصناعات الجيرية، والمطاحن الأولى، وهايبر باي.