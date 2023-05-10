البحث عن عروض عبر «التطبيقات» يرفع المنافسة بين المنافذ

أفادت «تعاونية الاتحاد» بأن زيادة حدة المنافسة بين المنافذ في طرح العروض، ارتفعت بشكل لافت منذ بداية العام الجاري، مع بدء استخدام المستهلكين للمواقع الإلكترونية أو التطبيقات الخاصة بالبحث عن العروض الأكثر جاذبية، الأمر الذي دفع العديد من منافذ البيع إلى طرح حملات تخفيضات استثنائية، فضلاً عن توسع شركات التوريد في استيراد سلع بكميات كبيرة، وعرضها بأسعار مخفضة.

وذكرت التعاونية لـ«الإمارات اليوم»، أن زيادة عدد المراكز التجارية في دبي، وانتشارها بشكل أوسع، زاد أيضاً من حدة المنافسة في أسواق البيع بالتجزئة، التي دفعت العديد من منافذ البيع للتوسع بعروضها، وطرح نسب تخفيضات كبيرة، متوقعة إطلاق عروض وتخفيضات وحملات ترويجية بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن المنافذ أصبحت تبتكر أساليب جديدة للإعلان عن حملاتها الترويجية، وجذب المتسوقين، مع زيادة المنافسة، مثل طرح خدمة التوصيل المجاني لمتسوقي المواقع والتطبيقات الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه الخاصية أصبحت تنسجم مع الخيارات الواسعة في العالم الإلكتروني والافتراضي الجديد، الذي يفضّله عدد كبير من المتسوقين حالياً.

وأضافت التعاونية، أن هناك عدداً كبيراً من منافذ البيع يقدم خيارات عدة تتناسب مع ميزانية مختلف فئات المستهلكين، حيث إن كل منفذ بيع يطرح عروضاً على عدد من المنتجات تميزه عن المنافذ الأخرى، لافتة إلى عروضها خلال الأشهر الماضية على عدد كبير من المنتجات الأساسية، التي وصلت نسبة الخصومات فيها على بعض المنتجات إلى 65%.

وتوقعت أن تشهد عروض التخفيضات للشهر الجاري من قبل منافذ البيع المختلفة منافسة شديدة، خصوصاً بعد انتهاء شهر أبريل الذي ارتفعت فيه نسبة المبيعات بشكل ملحوظ، بسبب الطلب الاستهلاكي خلال رمضان وعيد الفطر، مشيرة إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على المستهلكين والمنافذ على حد سواء.