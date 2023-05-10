خالد بن محمد بن زايد يطلع على الحلول المبتكرة في قطاع المرافق والطاقة

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق، الذي ينعقد تحت رعاية سموّه وتستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حيث يُعد هذا المؤتمر منصة عالمية لتبادل المعارف والخبرات في قطاع المرافق لتعزيز الحلول المبتكرة وبحث فرص تحقيق التوازن بين أمن واستدامة الطاقة.

وأجرى سموّه، خلال هذه الزيارة، جولة على مختلف أجنحة المعرض والتقى عدداً من الشركات المتخصصة في قطاع المرافق والطاقة، واطلع على أحدث الوسائل التكنولوجية والحلول المبتكرة في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وإنتاج الطاقة النووية النظيفة وإدارة الموارد المائية ومشروعات تحلية المياه لدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الحياد المناخي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، جاسم حسين ثابت، إن «هذا الاجتماع العالمي مع نظرائنا، يكتسب أهمية أكثر من أيّ وقت مضى، في ظلّ اقتراب موعد استضافة مؤتمر (كوب 28)، حيث يستقطب أبرز الجهات الرائدة ضمن مختلف مراحل إضافة القيمة في قطاع المرافق، لتلبية الاحتياجات الملحّة للتصدّي لتغيّر المناخ».

وأضاف ثابت: «نعتقد أنّ نسخة هذا العام من المؤتمر ستؤدي دوراً محورياً في تمكين قادة القطاع وصنّاع السياسات من التعاون وإقامة المزيد من الشراكات المثمرة».

يشار إلى أن المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق يختتم فعالياته اليوم، حيث تم خلاله، تبادل المعارف والخبرات وتمهيد الطريق للمباحثات والنقاشات المهمة حول قطاع المرافق والطاقة، بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة «كوب 28» خلال العام الجاري.

واستقطب الحدث وزراء الطاقة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 10 آلاف متخصّص في القطاع، و1000 ممثّل عن الجهات المشاركة و250 متحدّثاً من أبرز خبراء القطاع و150 شركة عارضة.