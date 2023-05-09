حمدان بن محمد: دبي ترسخ مكانتها في صدارة حركة السفر الدولية

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس، إن «دبي ترسخ مكانتها في صدارة حركة السفر الدولية، وتُقدم أفضل تجربة مطار لأكثر من 21 مليون مسافر خلال الربع الأول من 2023.. شكراً أحمد بن سعيد.. وشكراً لأفضل فريق إدارة مطارات عالمي.. بجهودكم تواصل دبي التحليق بعيداً».

جاءت تصريحات سموه بمناسبة إعلان مطار دبي الدولي، أمس، عن تحقيق نتائج متميزة منذ بداية العام الجاري، إذ استقبل المطار 21 مليوناً و256 ألفاً و489 مسافراً خلال الربع الأول من العام، بزيادة قدرها 55.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مقترباً بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة في الفترة نفسها من عام 2019 بنسبة 95.6%، ولتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019، عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية سبعة ملايين مسافر.

ويأتي هذا الإنجاز بعد النتائج الممتازة التي حققها المطار العام الماضي مع استقباله 66 مليون مسافر، ليحتفظ بصدارته لقائمة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً في العالم، للعام التاسع على التوالي.

ازدحام

وأفادت مؤسسة مطارات دبي بأن شهر مارس الماضي كان أكثر الأشهر ازدحاماً خلال الربع الأول مع تسجيل 7.3 ملايين مسافر، الأمر الذي يجعله الأكثر ازدحاماً بعد يناير 2020، عندما وصلت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 7.8 ملايين مسافر.

وأشارت المؤسسة إلى أن مطار دبي يتصل بأكثر من 234 وجهة عبر 89 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة.

أبرز الوجهات

وحافظت الهند على صدارتها كوجهة أولى للمسافرين عبر مطار دبي الدولي بإجمالي ثلاثة ملايين مسافر خلال الربع الأول من عام 2023، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية مع 1.6 مليون مسافر، في حين احتلت كل من المملكة المتحدة وباكستان المرتبتين الثالثة والرابعة، بإجمالي 1.4 مليون ومليون مسافر على التوالي.

كما تضمنت قائمة أبرز وجهات السفر الدولية كلاً من الولايات المتحدة (840 ألف مسافر)، وروسيا (729 ألف مسافر)، وألمانيا (628 ألف مسافر).

أما بالنسبة لأبرز وجهات المدن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، فتصدرت لندن القائمة بإجمالي 890 ألف مسافر، تلتها مومباي بـ645 ألف مسافر، وكل من جدة والرياض بنحو 641 ألفاً و604 آلاف مسافر على التوالي.

الشحن

وسجلّت خدمات الشحن المقدمة عبر مطار دبي الدولي نحو 400 ألف و15 طناً من البضائع خلال الربع الأول، مسجلةً تراجعاً بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، التي بلغت نحو 519 ألفاً و555 طناً.

الرحلات

وبالنسبة لعدد الرحلات عبر المطار خلال الربع الأول، فقد وصل إلى 100 ألف و840 رحلة، بزيادة سنوية قدرها 23%، وزيادة بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2019، التي سجل المطار حينها نحو 99 ألفاً و197 رحلة، في حين تجاوز عامل الحمولة (إشغال المقاعد) للربع الأول مستويات عام 2019، إذ وصل إلى 80% في مارس 2023، وارتفع عدد المسافرين لكل طائرة إلى 220، بزيادة قدرها 19.5%.

تفاؤل

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، إن «أداء مطار دبي الدولي خلال الربع الأول، فاق كل التوقعات، ليعكس الزيادة الكبيرة في الطلب التي نشهدها في أسواقنا الرئيسة».

وأضاف: «مع التطورات البارزة التي طرأت على قطاع السفر الدولي، بما في ذلك تخفيف بروتوكولات السفر في الصين، وفترات الذروة السنوية لحركة السفر المحلية وموسم العطلات، فإننا متفائلون جداً بنتائج الربع الثاني وبقية العام».

وتابع غريفيث: «لذا، قمنا بتعديل توقعاتنا لحركة المسافرين لعام 2023 لترتفع إلى 83.6 مليون مسافر، الأمر الذي يضعنا على مسافة قريبة من الوصول إلى أرقام حركة السفر السنوية المسجلة في عام 2019».

نمو قوي

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر، أن النمو القوي في حركة المسافرين عبر مطار دبي في الربع الأول من العام الجاري، يعود إلى انتعاش حركة المرور المباشر التي شكلت 65% من إجمالي الحركة، إضافة إلى الطلب القوي من الأسواق التقليدية، كالهند والسعودية وباكستان، وكذلك نمو الطلب من أسواق أخرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا، فضلاً عن عودة الحركة إلى السوق الصينية بعد تخفيف بروتوكولات السفر في الصين، إلى جانب انضمام ثلاث شركات طيران جديدة شملت الخطوط القبرصية وطيران «يونايتد» الأميركية وشركة «فيتس» الكولومبية.

وأضاف الجوكر في لقاء مع وسائل الإعلام، أمس، أن متوسط الحركة الأسبوعية للرحلات عبر مطار دبي الدولي، بلغ نحو 7200 رحلة أسبوعية، فيما بلغ متوسط إشغال المقاعد على الرحلات 80% خلال شهر مارس، بمعدل عدد مسافرين على كل رحلة بلغ 220 مسافراً.

توقعات

كما توقع الجوكر خلال لقاء عبر تقنية الفيديو، أن تصل حركة المسافرين عبر مطار دبي بنهاية العام الجاري إلى أكثر من 83.6 مليون مسافر، وذلك في ضوء النتائج القوية للربع الأول، والتوقعات الإيجابية للحركة خلال فترة الصيف، التي تشير إلى تسجيل معدل يزيد على سبعة ملايين مسافر خلال أشهر الصيف، مع توقع ارتفاع متوسط إشغال المقاعد بالرحلات من 80% إلى أكثر من 90%.

وحول استعدادات مطار دبي للتعامل مع ذروة السفر خلال موسم الصيف، أشار الجوكر إلى خبرات مطار دبي الممتدة لسنوات طويلة في كيفية إدارة الحركة في فترات الذروة، وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك من خلال إعداد خطط مسبقة للتعامل مع تدفقات المسافرين، وتوزيع الكوادر وفتح مرافق إضافية عند الحاجة، لافتاً إلى استثمار «مطارات دبي» في الأنظمة التكنولوجية التي تسهل حركة المسافرين في جميع نقاط الخدمة، مثل البوابات الذكية التي قلصت وقت الإجراء إلى ثوانٍ معدودة، فضلاً عن الممر الذكي الذي تجري تجربته حالياً.

مطار آل مكتوم الدولي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر، إن 18 شركة تعمل حالياً في مطار آل مكتوم الدولي، مشيراً إلى أن المطار تعامل مع 54 ألف مسافر، في مارس الماضي.

وتوقع أن تصل حركة المسافرين عبر المطار إلى 670 ألف مسافر بنهاية العام الجاري، في ظل استمرار تلقي طلبات للتشغيل.