المزروعي: ندرس وضع «تسعيرة» لشحن السيارات الكهربائية

أفاد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، بأنه «يجري حالياً دراسة وضع تسعيرة لشحن السيارات الكهربائية بالتنسيق مع هيئات الكهرباء والمياه المعنية بذلك في الدولة، ضمن تشريع جديد لمحطات الشحن، بهدف توفير الخدمة بأقل وقت وأعلى كفاءة»، لافتاً إلى أن «هناك خطة لرفع عدد محطات شحن السيارات الكهربائية من 500 محطة حالياً إلى 800 خلال السنوات المقبلة».

جاء تصريحات الوزير، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للمرافق بأبوظبي أمس.

وأشار المزروعي، إلى وجود مبادرة من الوزارة تشارك فيها شركات السيارات المختلفة بالدولة، بهدف تسهيل عمليات الشحن الكهربائي.

وأضاف أن «شبكة الكهرباء في الدولة، تعد من أفضل وأحدث الشبكات في المنطقة بدليل عدم وجود أي انقطاع للتيار الكهربائي على مدار سنوات مضت، وهناك استثمارات متواصلة في البني التحتية لقطاع الطاقة»، منوهاً بأن «خصخصة قطاع الكهرباء في دولة الإمارات نجح كثيراً في تقديم نموذج يُنصح بتطبيقه في المدن التي لديها شبكة كهرباء ومولدات قديمة تحتاج لإحلال وتجديد لتتماشى مع التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة المأمول في المستقبل القريب».

وتابع المزروعي: «عمليات الخصخصة التي تمت في قطاع المياه والكهرباء في الدولة، أسهمت كثيراً في تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة، بجانب أن هناك تقنيات حديثة يمكن الاستفادة بها في الاستثمار وخفض انبعاثات الكربون».

وبين أن «مزيج الطاقة بالإمارات، في نمو متواصل، بدخول الطاقة النووية ورفع حصص الطاقة المتجددة، ما يضمن الوصول للنسب المستهدفة في استراتيجية الدولة للطاقة»، مبيناً أن «الانبعاثات الناتجة عن مشروع الطاقة النووية نسبتها (صفر). فيما نجحت هيئات الطاقة والمياه الأربعة على مستوى الدولة، في خفض الاستهلاك وتقليل الانبعاثات بنسب وصلت حتى 50%».

وحول وضع سوق النفط في الوقت الحالي، قال المزروعي، في تصريحاته، إن «تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقدم عليها تحالف (أوبك بلس) للدول المنتجة للنفط تهدف إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وهو دائماً أحد أهدافنا».

وأضاف أنه «قلق بخصوص نقص المعروض مستقبلاً، بسبب قلة الاستثمارات، ليس في المدى القريب للغاية، إذ يمكننا تحقيق التوازن بين العرض والطلب. أنا أكثر قلقاً بخصوص مستويات الاستثمار اللازمة في المستقبل».

سهيل المزروعي:

• «شبكة الكهرباء في الدولة تعد من أفضل وأحدث الشبكات في المنطقة».