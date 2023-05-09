حمدان بن محمد: شكراً أحمد بن سعيد.. وشكراً لأفضل فريق إدارة مطارات عالمي

عبّر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن شكره إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ولفريق إدارة مطار دبي، على إنجاز تجاوز 21 مليون مسافر عبر مطار دبي في الربع الأول من عام 2023.

وقال سموه عبر “تويتر”: دبي ترسخ مكانتها في صدارة حركة السفر الدولية وتُقدم أفضل تجربة مطار لأكثر من 21 مليون مسافر خلال الربع الأول من 2023 ... شكرا أحمد بن سعيد وشكرا لأفضل فريق إدارة مطارات عالمي. بجهودكم تواصل دبي التحليق بعيداً.