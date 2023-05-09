"مياه وكهرباء الإمارات" تنظم مزاد الربع الثاني لشهادات الطاقة النظيفة للعام 2023

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، عن فتح باب التسجيل في مزاد الربع الثاني لشهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي، والذي سيستمر حتى يوم 14 يونيو 2023.

وتسهم الشركة بدور رئيسي في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتشغيل المزاد لإصدار هذه الشهادات في إمارة أبوظبي، والتي من شأنها توفير أداة فعالة للمؤسسات والشركات في أبوظبي لإثبات التزامها بمستقبل مستدام، وذلك من خلال إجراءات ملموسة للحد من انبعاثات الكربون، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتتيح شهادات الطاقة النظيفة للمؤسسات والشركات إمكانية التتبع والتحقق من استهلاك الطاقة النظيفة، بما يمكنها من إزالة الكربون من عملياتها.

وقال فرانسوا برايس، المدير التنفيذي للوقود والتجارة في شركة مياه وكهرباء الإمارات: "تسارع العديد من المؤسسات والشركات إلى اتخاذ تدابير جادة وملموسة لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، ودعم مستهدفات البيئة والاستدامة في دولة الإمارات . ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28) الذي سينعقد في نهاية هذا العام".

وأضاف : " من خلال مزادات شهادات الطاقة النظيفة، توفر مياه وكهرباء الإمارات للشركات أداة مبتكرة لإزالة الكربون من استهلاكها للطاقة والقيام بدور حيوي في دعم تحقيق مبادرة الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. ندعو كافة المؤسسات والشركات العاملة في أبوظبي إلى المشاركة في مزاد شهادات الطاقة النظيفة القادم لدعم خطة التحول في الدولة وإحراز أهداف إزالة الكربون".

وتتيح شهادات الطاقة النظيفة إمكانية التحقق من أن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية أو النووية، وهي شهادات رقمية قابلة للتداول، صادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، بوحدات 1 ميجاوات في الساعة.

كما أنها تُعدُّ حالياً الأداة الوحيدة في أبوظبي لإثبات الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة، وتتوافق هذه الشهادات مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، التي توفِّر للجهات المشاركة ميزة تنافسية حيث إنها معترف بها دولياً وتوثّق أوراق اعتمادها الخضراء.

و تم فتح باب التسجيل أمام جميع الجهات الراغبة في المشاركة في المزاد المقبل لشهادات الطاقة النظيفة الذي سيُقام في 14 يونيو القادم.

وعلى الراغبين في تتبع والتحقق من استهلاك الطاقة النظيفة، زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ewec.ae/ar/CleanEnergyCertificates أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني: CleanEnergyCertificates@ewec.ae