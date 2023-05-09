مطار دبي الدولي يستقبل 21.2 مليون مسافر بنمو 55.8%

حركة السفر عبر مطار دبي الدولي DXB تحقيق نتائج متميزة خلال العام الحالي، إذ استقبل خلال الربع الأول نحو 21.2 مليون مسافر، ليقترب بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة خلال الفترة نفسها في عام 2019 بنسبة 95.6%. ويأتي هذا الإنجاز بعد النتائج المبهرة التي حققها مطار دبي الدولي DXB العام الماضي مع استقباله 66 مليون مسافر، ليحتفظ بصدارته لقائمة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً في العالم للعام التاسع على التوالي.

وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB إلى 21,256,489 مسافراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 55.8% مقارنة بالربع نفسه من العام 2022، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019 عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية 7 ملايين مسافر.

وكان شهر مارس الماضي أكثر الشهور ازدحاماً خلال الربع الأول مع تسجيل 7.3 مليون مسافر، الأمر الذي يجعله الأكثر ازدحاماً بعد يناير 2020 عندما وصلت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB إلى 7.8 مليون مسافر.

يُذكر بإن مطار دبي الدولي DXB يتصل بأكثر من 234 وجهة عبر 89 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة حول العالم.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي"لقد فاق أداء مطار دبي الدولي DXB خلال الربع الأول كل التوقعات، ليعكس الزيادة الكبيرة في الطلب التي نشهدها في أسواقنا الرئيسية. ومع التطورات البارزة التي طرأت على قطاع السفر الدولي بما في ذلك تخفيف بروتوكولات السفر في الصين، وفترات الذروة السنوية لحركة السفر المحلية وموسم العطلات، فإننا متفائلون جداً بنتائج الربع الثاني وبقية العام. لذا، قمنا بتعديل توقعاتنا لحركة المسافرين لعام 2023 لترتفع إلى 83.6 مليون مسافر، الأمر الذي يضعنا على مسافة قريبة من الوصول إلى أرقام حركة السفر السنوية المسجلة في عام 2019".