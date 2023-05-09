«سَفِلز»: دبي تشهد إقبالاً على المساحات المكتبية خلال الربع الأول من 2023

كشفت شركة «سَفِلز» العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية عن رغبة المزيد من الشركات في إطلاق أعمالها في دبي، ما أدى إلى تعزيز مستويات الإقبال على المساحات المكتبية، لاسيما الأصول من الفئة الأولى.

وأفادت الشركة في تقرير حول سوق المكاتب في دبي للربع الأول من عام 2023، بأن أنشطة التأجير تأثرت بشكل أساسي بعمليات الدمج والشركات الجديدة المسؤولة عن 40% من إجمالي هذه الأنشطة، لافتة إلى أن قطاعات: التكنولوجيا، والإعلام والاتصالات، والصرافة والخدمات المالية، والتأمين، شهدت النشاط الأكبر في هذا الإطار.

وبحسب الشركة فقد أدى ارتفاع مستويات الطلب مع توافر عدد محدود من مساحات التأجير إلى زيادة قيمة الإيجارات، إذ شهدت مشروعات الفئة الأولى في مختلف المواقع زيادة فصلية بنسبة 2%، بينما شهد سوق مركز دبي المالي العالمي زيادة في قيمة الإيجارات بنسبة 11%.

وقالت مديرة شؤون خدمات الشركات الدولية لدى «سَفِلز»، بولا وولش: «تركز شركات التكنولوجيا في دبي على اختيار المساحات المكتبية المناسبة لتقليل التكاليف، وسط التوجه العالمي لإعادة تقييم متطلبات القطاع، بدءاً من التوظيف ووصولاً إلى العقارات، ومع ذلك استأجرت بعض شركات التكنولوجيا الجديدة مساحات، ما أدى إلى زيادة صافية بمستويات الإشغال في أنحاء الإمارة».

من جهته، قال شريك شؤون أبحاث الشرق الأوسط لدى «سَفِلز»، سوابنيل بيلاي: «سيتوافر عدد محدود من المساحات المكتبية، لاسيما مساحات الفئة الأولى، وذلك خلال الأرباع الثلاثة المقبلة من العام الجاري في مختلف أنحاء الإمارة».