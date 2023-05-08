خالد بن كلبان: 470 مليون درهم قيمة استثمارات مشروع "الطيف للأعمال"

قال نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إنه "تم إنجاز افتتاح مشروع "مركز الطيف للأعمال"، أخيرا، والذي يعد مشروعا متعدد الاستخدامات، و تُقدر قيمته الاستثمارية بنحو 470 مليون درهم، وقد طورته شركة "الطيف للاستثمار"، المشروع المشترك، بين شركة دبي للاستثمار ومؤسسة الفجيرة للاستثمار المحدودة الذراع الاستثمارية لـ "حكومة الفجيرة".

وأوضح أن مشروع "مركز الطيف للأعمال"، مشروع إنمائي وتطويري بموقعه الاستراتيجي في قلب إمارة الفجيرة، ويضم مركز تسوق ومساحات مكتبية وفندقية، لافتا إلى أن "المشروع يعكس استثمارنا داخل إمارة الفجيرة، والتزامنا بالاستفادة من الأسواق ذات الإمكانات العالية والإسهام في مسيرة النمو الاقتصادي".

وأضاف أن "مشروع "مركز الطيف للأعمال تتمحور أهداف وتصميمه، حول تلبية متطلبات واحتياجات قطاعات الأعمال والترفيه والسكن في الإمارة، حيث يحتوي على 45 منفذاً لتجارة التجزئة و228 غرفة فندقية و79 شقة سكنية والمساحات المخصصة للمكاتب"، مبينا أنه "من المعتزم انشاء مشروع جديد للضيافة والترفيه من المتوقع إنجازه بنهاية عام 2024".

وأشار إلى أن "دبي للاستثمار لديها العديد من خطط الأعمال التوسعية خلال العام الجاري عبر أنشطة أعمالها في قطاعات مختلفة أبرزها صناعية في مجال صناعة الزجاج، إضافة لتوسعات أخرى".