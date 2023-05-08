342 مليون درهم صافي أرباح "العربية للطيران خلال الربع الأول

أعلنت العربية للطيران، عن نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023، حيث واصلت الشركة توسيع شبكة وجهاتها وتعزيز ريادتها في مجال الطيران الاقتصادي.

وسجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية بلغت 342 مليون درهم عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023 بارتفاع نسبته 17% مقارنة مع 291 مليون درهم تم تسجيلها في الربع الاول من العام 2022. وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 1.42 مليار درهم، بارتفاع قدره 27% مقارنة بإيرادات الربع الاول من العام الماضي.

وتعكس النتائج المالية القوية التي حققتها العربية للطيران في الربع الأول من هذا العام التزام الشركة في مواصلة تقديم آداء تشغيلي قوي وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة. ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 3.9 مليون مسافر في الربع الاول 2023 عبر مراكز عملياتها السبعة في الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان، وذلك بارتفاع نسبته 59% مقارنةً بعدد المسافرين الذين تم نقلهم خلال الربع الأول من العام الماضي. وارتفع معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023 بنسبة 8% مسجلاً معدل وقدره 85%.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "تعكس النتائج المالية القوية التي حققتها "العربية للطيران" في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام التزامنا الدائم بالتميًز في ادارة العمليات التشغيلية، وتدابير ضبط التكاليف التى أعتمدتها الشركة فضلاً عن كفآة فريق الإدارة. وبالرغم من استمرار التحديات الاقتصادية وعدم اليقين الجيوسياسي، فإن تركيزنا على زيادة هامش العائدات والحفاظ على الكفاءة التشغيلية ساعد الشركة في تحقيق النتائج المالية والتشغيلية القوية. ونحن واثقون من قدرة الشركة على الاستمرار في مواجهة التحديات التجارية والاقتصادية بمرونة كافية والاستفادة من الفرص المتاحة للنمو مع ضمان توفير أفضل قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا".

وأضاف: "ونستمر فى مجموعة "العربية للطيران" بتنفيذ خططتنا التوسيعية ودخول أسواق جديدة وتوفير خدماتنا المدفوعة بالقيمة المضافة الى قاعدة عملاءنا المتنامية والمجتمعات التي نسيير رحلاتنا اليها، الى جانب تزويدهم بعروض السفر الجوي الموثوقة وبأسعار معقولة".

وأضافت العربية للطيران خلال الربع الاول من هذا العام 9 وجهات جديدة انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع في دولة الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان لتوفر خدماتها بأسطول مكون من 68 طائرة جديدة من طراز ايرباص A320 و A321. وفي يناير 2023، تم تصنيف العربية للطيران من بين أفضل 20 شركة طيران اقتصادي آمنة وفقا لتصنيف موقع "ايرلاين ريتينج" 2023. كما وحصلت الشركة على جائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي للعام" خلال حفل توزيع جوائز " أفييشن أتشيفمنت 2023". وفي مارس 2023، وفقاً لالتزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، نظمت العربية للطيران أحدث مبادرتها للمسؤولية الاجتماعية للشركات "نحو مستقبل أكثر استدامة" بهدف تعزيز روح العمل الجماعي وترك تأثير إيجابي على البيئة المحلية.