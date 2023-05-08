مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 561 مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 425 مليون درهم و525 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الحبيه الاولى تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 184 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 66 مبايعة بقيمة 316 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 227 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 173.8 مليون درهم منها 20 رهونات أراضي بقيمة 25.47 مليون درهم و81 رهونات فلل وشقق بقيمة 148.33 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 23 مليون درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 20 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 54.14 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 15 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 9 مليون درهم.

