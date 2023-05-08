دبي تعيد صناعة السفر في الشرق الأوسط إلى وضعها الطبيعي وانتعاشها من جديد

شهد «سوق السفر العربي 2023» الذي اختتم فعالياته الخميس الماضي في دبي، زيادة سنوية بنسبة 29% في عدد الحضور، وزيادة بنسبة 5% عن نسخة عام 2019 من المعرض، ما قبل جائحة «كوفيدـ19»، في مؤشر قوي على أن صناعة السفر في الشرق الأوسط عادت إلى وضعها الطبيعي وانتعاشها من جديد.

وأفاد بيان بأن «سوق السفر العربي 2023» سجل حضور أكثر من 40 ألف شخص، من ضمنهم 30 ألف زائر، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 29% بعدد الحضور مقارنةً بنسخة العام الماضي 2022 من الحدث، وزيادة بنسبة 5% عن نسخة عام 2019 من المعرض، ما قبل جائحة «كوفيدـ19»، ما يدل على نمو وانتعاش قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، كما شهد مشاركة أكثر من 2100 شركة عارضة من 150 دولة في مركز دبي التجاري العالمي، لاستكشاف كيف يمكن للصناعة أن تضمن السفر المستدام للأجيال المقبلة.



وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «أنا وجميع زملائي مسرورون للغاية لأن العديد من المهنيين والمتخصصين في قطاع السياحة تمكنوا من الانضمام إلينا في دبي للاحتفال بالنسخة 30 من المعرض، وتسليط الضوء على رحلة قطاعنا المستمرة، حيث تجاوزت أعداد المشاركين والزوار لنسخة العام الجاري أرقام فترة ما قبل جائحة كورونا، وهو أمر مشجع للغاية، ومؤشر قوي على أن صناعة السفر في الشرق الأوسط عادت إلى وضعها الطبيعي وانتعاشها من جديد».

