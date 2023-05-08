مصرفي: الإيقاف «المؤقت» لبطاقة الائتمان أفضل من إلغائها في 3 حالات

توفر كل البنوك خدمة الإيقاف المؤقت لبطاقة الائتمان، عبر التطبيق الذكي، وذلك خلال ثوانٍ معدودة، ومن دون أي رسوم.

وقال المصرفي، محمد غازي، لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك أسباباً عدة لاستخدام خدمة «الإيقاف المؤقت» لبطاقة الائتمان، كحل سريع، عوضاً عن إيقافها الدائم، واللجوء إلى استبدالها.

وأضاف أن أهم هذه الأسباب، فقدان البطاقة أو ضياعها، الأمر الذي قد يستغرق وقتاً حتى يكتشف العميل مكانها أو يعثر عليها، ما يعرضها للاستخدام من قبل أشخاص آخرين، خصوصاً أن البطاقات فيها «واي فاي»، ويمكن الشراء بها مباشرة حتى 100 درهم، دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري، وفي هذه الحالة يمكن اللجوء للتطبيق الذكي فوراً، وعمل إيقاف مؤقت للبطاقة، ضماناً لعدم إساءة استخدامها، وعند العثور عليها مرة أخرى، يمكن تفعيلها بسهولة ومن دون أي رسوم.

وتابع أن من بين المشكلات التي يمكن حلها سريعاً عبر خدمة «الإيقاف المؤقت» للبطاقة، هي وجود معاملات مشبوهة عليها، لم يقم بها العميل نفسه، وهنا يمكن إيقافها مؤقتاً، وإبلاغ البنك، بما يمكن من استرجاع المبالغ التي تم استخدامها من قبل المخترقين عن طريق عدم تنفيذ المعاملات، لافتاً إلى أن كثيراً من الاختراقات، تتم عن طريق أشخاص خارج الدولة، وهنا ننصح العميل فوراً، بأن يوقف البطاقة مؤقتاً، وعدم إلغائها أو استبدالها، كون ذلك عادة ما يصاحبه رسوم، بعكس الإيقاف المؤقت الذي يتم مجاناً، وخلال ثوانٍ عدة. وأشار إلى أن هناك متعاملين يلجؤون للإيقاف المؤقت للترشيد، وضبط إنفاقهم من البطاقة، حال عدم قدرتهم على السيطرة على المصروفات التي يستخدمون فيها بطاقة الائتمان.