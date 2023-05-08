«مؤتمر الطاقة الشمسية» ينطلق في دبي نوفمبر المقبل

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن مشاركة نخبة من كبار المتحدثين والباحثين والمختصين العالميين في الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة المقامة على هامش الدورة الأولى من «مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023»، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023. وأفادت الهيئة بأن الحدث هو أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال أنظمة الطاقة الشمسية، ويركز على جميع مجالات الأنظمة والأجهزة والمواد الكهروضوئية، والتقنيات المستقبلية، وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ، لتقييم أدائها، كما يغطي المؤتمر العمليات التشغيلية للأنظمة الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، وتكامل الشبكة، وجميع الميادين التي من شأنها تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.