600 متحدث من 170 دولة يشاركون في ملتقى الاستثمار السنوي بأبوظبي

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ12 من ملتقى الاستثمار السنوي 2023، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار»، بمشاركة ما يزيد على 600 متحدث في أكثر من 160 جلسة حوارية.

وقال رئيس ملتقى الاستثمار السنوي، داوود الشيزاوي، إن «استضافة أبوظبي ملتقى الاستثمار السنوي 2023، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، يأتي في سياق جهود الإمارة لتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى خلق مزيد من الفرص لضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول العالم، عبر ربط فرص الاستثمار بأهداف التنمية المستدامة، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية».

وأضاف الشيزاوي، أن الدورة الـ12 من الملتقى تشهد مشاركة أكثر من 600 متحدث في أكثر من 160 جلسة حوارية، وحضور 44 وزيراً و18 رئيس منظمة عالمية من 170 دولة حول العالم، إضافة إلى مشاركة ما يزيد على 70 دولة في المعرض المصاحب للملتقى، و50 شركة صينية يونيكورن «الشركات التي تتخطى قيمتها المليار دولار»، متوقعاً أن يستقطب الحدث أكثر من 12 ألف زائر.

وأشار إلى أن «ملتقى الاستثمار السنوي نجح على مدار تعاقب دوراته السابقة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية، والعمل قدماً على دفع مسيرة التنمية خلال الـ50 عاماً المقبلة، كما أن تنظيم الدورة الـ12 من الملتقى في أبوظبي، التي رسخت مكانتها وجهة مفضلة ومزدهرة للأعمال والاستثمارات، يأتي كنتيجة طبيعية لقدرتها الاستباقية، ومرونتها في التعامل مع التغييرات والمستجدات، ولتحفيز ودعم الفعاليات والمواهب الملائمة، والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، والتي تعمل بشكل متواصل على تعزيز دعائم منظومة أعمال توفر فرص النمو والازدهار للمستثمرين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».