«الاقتصاد والسياحة»: دبي وجهة مفضّلة للزيارة على مدار العام

استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، خلال مشاركتها في الدورة الـ30 من معرض سوق السفر العربي، الذي أختتم أعماله أخيراً، المقومات السياحية والتجارب المتميزة التي تقدمها دبي لزوّارها، بما يعزز مكانتها وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

وأثمرت مشاركة «الدائرة» في المعرض عن عقد اجتماعات في جناح دبي لأكثر من 122 شريكاً وممثلاً عن القطاعين العام والخاص، وهو ما يعزز من نجاح هذا المعرض، ويعكس نظرة إيجابية لقطاع السياحة في دبي لعام 2023 وما بعده.

وسلطت «دبي للاقتصاد والسياحة»، الضوء خلال مشاركتها في دورة هذا العام من المعرض، الذي يركز على السياحة المسؤولة خلال عام الاستدامة في الإمارات، بما يتماشى مع شعاره «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، على مبادرات الاستدامة والجهود المبذولة لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، علاوة على الأنشطة والبرامج التي تضمن استدامة نمو قطاع السياحة، وهو ما يتماشى مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل دبي المدينة المفضّلة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

كما شهدت مشاركة «الدائرة» في الحدث، التطرق إلى الجهود الخاصة باستضافة دبي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، الذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل، وكذلك إطلاع المشاركين والزوّار على المبادرات والجهود التي تقوم بها دبي في مجال الاستدامة، بما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، لتصبح واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وضم جناح دبي، إضافة إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مسؤولين وممثلين من الجهات الحكومية الرئيسة والشركاء، بما في ذلك: شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة الصحة بدبي، ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، وبلدية دبي، و«دبي للثقافة»، و«أكور وماريوت العالمية».

وحصدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض سوق السفر العربي 2023 جائزة «أفضل جناح لممارسة الأعمال» وأرجع الحكام أسباب ذلك إلى المساحة الواسعة للجناح المكون من ثلاثة طوابق، والمقاعد المريحة، وحفاوة الضيافة الأصيلة، ما أسهم في تهيئة بيئة جذابة للضيوف والزوّار.

كما نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكبر برنامج استضافة للمشترين بمشاركة 440 من المشترين الذين مثلوا 31 سوقاً ودولة مختلفة.