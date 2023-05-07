جمارك دبي تستعرض تجربتها في الابتكار لوفد من «إمداد»

استعرضت جمارك دبي تجربتها الرائدة في الابتكار لوفد من مجموعة «إمداد»، حيث أكد مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، أحمد عبدالسلام كاظم، خلال استقبال الوفد في المقر الرئيس للدائرة، على أهمية ثقافة الابتكار في جمارك دبي ودورها في تحسين القدرات التشغيلية للعمليات التجارية وتسريع حركة المسافرين، بما تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وقال إن «هدفنا في جمارك دبي هو خلق تجربة مبتكرة وفريدة تحقق لنا الريادة في العمل الجمركي، وتعزز من تطور الخدمات الحكومية وفق رؤية القيادة، بما ينعكس إيجاباً على تدفق الاستثمارات الخارجية في القطاع التجاري، وزيادة قيمة التجارة الخارجية لدبي».