كشفت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن ارتفاع معدلات التدفق السياحي من السوق الصينية إلى الإمارة بزيادة نسبتها نحو 236% خلال الفترة بين يناير ومارس من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن 42 ألف سائح صيني زاروا دبي في مارس وحده، بنمو 80% مقارنة بفبراير السابق عليه.

وتأتي هذه الزيادة الكبيرة مع إعادة فتح الصين حدودها، وتخفيف القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد-19».

وأظهرت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، ارتفاع أعداد الزوار الصينيين لدبي إلى 94 ألف سائح خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 28 ألفاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، لافتة إلى زيادة متواصلة في معدلات التدفق السياحي خلال الفترة الأخيرة من تلك السوق.

وتعد الصين من بين أهم الأسواق السياحية المصدرة لزوار دبي خلال عام 2019، إذ حلت في المركز الخامس بنحو 989 ألف زائر، ونمو نسبته 15.5% على أساس سنوي.

وبحسب البيانات شهدت المزيد من الأسواق الرئيسة المصدرة للزوار تعافياً كاملاً من حيث معدلات التدفق السياحي مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، حيث احتلت الهند المركز الأول في قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوار خلال الربع الأول، تلتها روسيا في المركز الثاني والمملكة المتحدة ثالثة، فيما حلت السعودية وسلطنة عمان في المركز الرابع والخامس على التوالي.

236 %

نمواً في أعداد السياح الصينيين إلى دبي خلال الربع الأول من 2023.